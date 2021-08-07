Usta oyuncu Ali Demirel’in adı Çankaya’da yaşayacak

Çankaya Belediyesi, usta oyuncu, senarist ve seslendirme sanatçısı Ali Demirel'in adını yeni yaptığı parklardan birine verme kararı aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yaşamını tiyatro ve sinemaya adayan, onlarca film ve dizide canlandırdığı karakterlerle halkın sevgisini kazanan Ali Demirel’in ismi, Meclis kararıyla Çankaya’da yaşayacak.

Toplumların sanatla ilerlemesinin mümkün olabileceğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu ülkeye değer katmış, halkın sevgisini kazanmış sanatçılarımızın adını yaşatalım ki ülkemizin kültür sanat hafızası canlı olsun. Bir toplumu medeniyet seviyesine getiren kültür ve sanattır. Biz de sanata ve sanatçılarımıza sahip çıkıyor, isimlerini yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. (İHA)