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Usta oyuncu Coşkun Göğen’in kızı, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Coşkun Göğen’in kızı, hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Coşkun Göğen’in kanser tedavisi gören kızı Dünya Göğen hayatını kaybetti. Uzay ve Güneş isimli 2 kızı daha bulunan Göğen, Dünya’nın ölümüyle yıkıldı. Göğen,"Cuma ezanı okunduğu vakit kızımı kaybettim. Annemin mezarının olduğu yere gömeceğim" dedi.
Magazin 3 Ağustos 2018 - 17:07

Yeşilçam’ın ünlü aktörü 73 yaşındaki Coşkun Göğen’in Güneş, Dünya ve Uzay ismindeki kızlarından 38 yaşındaki Dünya Göğen, bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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“Cuma namazı okunduğunda kaybettik”

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görev yapan Göğen ile en son 3 hafta önce konuştuğunu ifade eden Coşkun Göğen, “3 hafta önce konuşmuştuk. Diğer kızlarım burada ona yardımcı oluyorlardı. Dün geldiğimde ise komadaydı ve konuşamıyordu. Cuma ezanı okunduğu vakit kızımı kaybettim. Çok üzgünüm. Kızımı, annemin mezarının üstüne gömeceğim” dedi.

Öte yandan Dünya Göğen'in cenazesi, ikindi namazını müteakip Muratpaşa Cami,'nde düzenlenen törenin ardından Uncalı Mezarlığı'na defnedilecek. İHA

Son güncelleme: 23:38 - 03.08.2018
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