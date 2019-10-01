Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarını yasa boğdu

Akciğer kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu, 3 Ekim’de son yolculuğuna uğurlanacak. Usta oyuncu, Levent Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.

Acıbadem Maslak Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nun vefatına ilişkin, “Değerli sanatçımız Tarık Ünlüoğlu’nu maalesef bugün kaybettik. Bir süredir ileri evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.” ifadelerini kullandı.

Hastaneden 62 yaşındaki usta oyuncunun vefatıyla ilgili görüşüne yer verilen Prof. Dr. Demir, şunları kaydetti:

“Değerli sanatçımız Tarık Ünlüoğlu'nu maalesef bugün kaybettik. Bir süredir ileri evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Bu sabah solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım servisimize aldık, ama yapılan tüm tıbbı müdahalelere rağmen saat 12.40'ta kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz.”

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Reşat Tarık Ünlüoğlu (d. 16 Kasım 1957 – ö. 1 Ekim 2019), Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. İzmir Namık Kemal Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu’na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok Sinema, Televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Uyarca : Friedrich Dürrenmatt – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2005

Taraf Tutmak : Ronald Harwood – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2003

Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1998

Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1997

Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1996

Martı : Anton Çehov – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1995

Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1993

Uyarca : Friedrich Dürrenmatt – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1992

Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1989

Fadik Kız : Orhan Asenal – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1988

Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1987

Sırça Biblolar : Tennessee Williams – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1985

Galile’nin Yaşamı : Bertolt Brecht – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1983

Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1982

Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1981

Kurban (oyun) : Güngör Dilmen – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1980

Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1979

Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1978

Cimri : Moliere – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1977

İki Kova Su : A.E.Gredianus’ – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1977

My Fair Lady : Alan Jay Lerner – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1976

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1973

ROL ALDIĞI DİZİLER

1983 Kurt ve Kuzu

2001 Nasıl Evde Kaldım

2003-2004 Kurtlar Vadisi

2005-2007 Gümüş Tarık

2006 Bebeğim Adem Köroğlu

2007 Benden Baba Olmaz Sami

2008 Dalgakıran Nazif Bozdağlı

2008-2010 Benim Annem Bir Melek Cahit Turuncu

2011-2013 Avrupa Avrupa Ferdi Koparan

2014 Bir Yusuf Masalı Cevdet Paşa

2015-2019 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ünal Kaplan