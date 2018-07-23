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Usta tiyatro oyuncusu Can Gürzap trafik kazası geçirdi
Usta tiyatro oyuncusu Can Gürzap trafik kazası geçirdi
Tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
Magazin 23 Temmuz 2018 - 00:07

Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Gürzap’a, yolun karşısına geçtiği sırada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu F.H’nin (21) kullandığı plakasız motosiklet çarptı.

Yaralanan Gürzap, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gürzap, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Bu arada kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

AA

Son güncelleme: 00:10 - 23.07.2018
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