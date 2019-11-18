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Usta tiyatrocu Jale Birsel hayatını kaybetti
Usta tiyatrocu Jale Birsel hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden üst üste kötü haberler geldi. Yıldız Kenter’in vefatının hemen sonrasında bu kez Jale Birsel’in vefat haberi tiyatro dünyasını yasa boğdu.
Magazin 18 Kasım 2019 - 10:01

Usta oyuncu Yıldız Kenter’in vefat haberinden sonra bir acı haber de İzmir’den geldi. 92 yaşındaki Jale Birsel, geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden kurtulamayarak hayata veda etti. Jale Birsel’in İzmir Çiğli’de bir bakımaevinde yaşama gözlerini yumduğu kaydedildi.

YILDIZ KENTER İLE AYNI SINIFTAYDI

Dün akşam yaşamını yitiren Yıldız Kenter ile konservatuarda aynı sınıfta olan Jale Birsel’in 38 yıl evli kaldığı eşi Salah Birsel de 1999 yılında hayatını kaybetmişti.

 

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Son güncelleme: 10:30 - 18.11.2019
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