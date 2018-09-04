Usta yönetmen Aram Gülyüz son yolculuğuna uğurlandı

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Türk sinemasının usta isimlerinden Aram Gülyüz son yolculuğuna uğurlandı. 87 yaşında hayata gözlerini yuman Gülyüz’ü, sevenleri yalnız bırakmadı. Usta yönetmen, Şişli’de bulunan Ermeni Mezarlığı’nda düzenlenen törenle eşi Gülay Gülyüz’ün yanına defnedildi. Cenaze törenine Aram Gülyüz'ün kız kardeşi Rita Hisarlı ve oğlu Ferdi Gülyüz'ün yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun ile İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve ünlü sanatçılar Nuri Alço, Gürgen Öz, Gürkan Uygun ve Volkan Severcan gibi pek çok isim katıldı.



“YÖNETMENLERİN EN ÜSTÜNDE GELEN BİR YÖNETMENDİR”



Aram Gülyüz'ün ölümünün Türk sineması için büyük bir kayıp olduğunu belirten usta oyuncu Nuri Alço, “Gerçekten Türk sineması için en büyük kayıptır. Çünkü o kadar çok yönetmen yetiştirmiştir ki, yönetmenlerin en üstünde gelen bir yönetmendir. Binin üzerinde en fazla film çeken yönetmen. Çok güzel bir insandı. Yüreği güzel, kalbi güzel, saygılı, bu kadar kibar, bu kadar bağırmayan, sesi çıkmayan ve devamlı gülen bir yönetmen. En son Malatya Film Festivali'nde beraberdik. Orada söyleşilerine katıldım. Beraber söyleşiler yaptık. Çok büyük hizmetleri var. Türk sineması bugün varsa onların sayesinde var. Hepimizin başı sağ olsun “ diye konuştu.



(İHA)