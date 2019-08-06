Ustalar Alemi komedi dolu anlar yaşamak isteyenler için bu akşam ilk kez TV’de yayınlanacak. Hoşlanılan kız için ufak bir yalan ardından gelen eğlenceli anlara Ustalar Alemi filminde şahit olacağız. Peki Ustalar Alemi filmi konusu ne? Ustalar Alemi oyuncuları kimler?
USTALAR ALEMİ KONUSU
Bahtiyar’ın gözü aşık olduğu kadından başkasını görmemektedir. Tüm zamanın sevdiği kadını düşünerek geçiren Bahtiyar, onunla yakınlaşabilmenin yolunu arar. Çareyi aynı apartmana taşınmakta bulan Bahtiyar, genç kadının üst katına taşınır ve kendisini komik bir maceranın içerisinde bulur.
USTALAR ALEMİ OYUNCULARI
Yönetmen koltuğunda Murat Dalkılıç’ın oturduğu filmin oyunuc kadrosunda Kadir Doğulu, Serkan Çalışkanoğlu, Önder Açıkbaş, Dila Danışman, Mustafa Açılan ve Bengi İdil Uras gibi isimler yer alıyor.