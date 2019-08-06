Ustalar Alemi filmi TV'de ilk kez bu akşam televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. Kadrosunda birçok ünlü isim yer aldığı filmin yönetmenlik koltuğunda Murat Dalkılıç oturuyor. İşte Ustalar Alemi filmi konusu ve oyuncuları...

Ustalar Alemi komedi dolu anlar yaşamak isteyenler için bu akşam ilk kez TV’de yayınlanacak. Hoşlanılan kız için ufak bir yalan ardından gelen eğlenceli anlara Ustalar Alemi filminde şahit olacağız. Peki Ustalar Alemi filmi konusu ne? Ustalar Alemi oyuncuları kimler?

USTALAR ALEMİ KONUSU

Bahtiyar’ın gözü aşık olduğu kadından başkasını görmemektedir. Tüm zamanın sevdiği kadını düşünerek geçiren Bahtiyar, onunla yakınlaşabilmenin yolunu arar. Çareyi aynı apartmana taşınmakta bulan Bahtiyar, genç kadının üst katına taşınır ve kendisini komik bir maceranın içerisinde bulur.

USTALAR ALEMİ OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Murat Dalkılıç’ın oturduğu filmin oyunuc kadrosunda Kadir Doğulu, Serkan Çalışkanoğlu, Önder Açıkbaş, Dila Danışman, Mustafa Açılan ve Bengi İdil Uras gibi isimler yer alıyor.