Utanç verici pozlar: Ünlüler geçmişte sosyal medyayı nasıl kullanıyordu?

Günümüzde sosyal medyada nasıl davranılacağına yönelik belirli kurallar olabilir ancak geçmiş yıllara bakıldığında çoğu kişinin utanç verici bir sosyal medya paylaşımı bulunabiliyor, üstelik ünlü isimler de bu durumdan mahrum değil.

Sozcu.com.tr

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Günümüzün en tanınmış ünlülerinin çoğu, sosyal medyanın ilk günlerinde şu an için utanç verici ya da komik şekillerde poz verip profil oluşturuyordu.

Geçmişte ilginç fotoğraflar yayınlayan ünlüler arasında pek çok şaşırtıcı isim bulunuyor. Bazıları şu anki halleriyle tanınmazken, diğerleri yıllar içinde çok az değişti.

İşte geçmişten günümüzde farklı fotoğraflarıyla dikkat çeken ünlüler…

HARRY STYLES

One Direction üyesi olarak The X Factor’da ün kazanmadan önce, Harry Styles’ın internetin en eski sosyal medya sitelerinden biri olan Myspace’de bir hesabı vardı.



29 yaşındaki şarkıcı, 32 yaşındaki ablası Gemma ile birlikte çekilmiş çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

O zamanlar 13 yaşında olan Harry, profilinin “Hakkımda” bölümünde kendisini “atletik” olarak tanımladı ve sitede arkadaş edinmek istediğini söyledi.

TOM HARDY

Zamanın en unutulmaz sosyal medya profillerinden biri Tom Hardy’den başkasına ait değil. Gerçek tam adı Edward Thomas Hardy olan 45 yaşındaki aktör, Myspace günlerinde iç çamaşırlarıyla çekilmiş selfielerini paylaşma eğilimindeydi.

Tom’un paylaştığı diğer şeyler arasında sahte bir silah tutarken çekilmiş gömleksiz bir fotoğrafı ve parlak turuncu külotla çekilmiş bir fotoğrafı da vardı.

KENDALL JENNER

Kendall Jenner, dünyanın en başarılı süper modellerinden biri olmadan önce, yatak odası selfieleri için poz vererek gelecekteki kariyeri için prova yapıyordu.

Ailesinin ilgi odağı olma tutkusunu açıkça miras alan Kendall’ın profilindeki giriş mesajı şöyleydi: “Her Şey Benim Hakkımda”.

Realite yıldızının profil resmi, kendisinin 16 yaşında bir çocuk olarak kameraya gülümserken çekilmiş bir fotoğrafıydı.

KYLIE JENNER

Kendall’ın küçük kız kardeşi Kylie de Myspace kervanına katıldı ve bazı ergenlik fotoğraflarında neredeyse tanınmaz halde görünüyordu.

Bir fotoğrafta, geleceğin makyaj kraliçesi, kameraya doğru surat asarken emo tarzı saçlarıyla görünüyordu.

Yıldız, profilinde kendisini “mutlu” olarak tanımladı ve o zamandan beri sosyal medyada usta oldu, şu anda 398 milyon takipçiyle Instagram’da en çok takip edilen dördüncü hesap.

TAYLOR SWIFT

Küresel bir süperstar olmadan önce Taylor Swift de diğer gençler gibiydi ve kendi selfielerini ve videolarını Myspace ve YouTube’a gönderiyordu.

Yıldızın Myspace’e yüklediği ilk fotoğrafta üzerinde “Garland İlköğretim Okulu Heceleme Yarışması Şampiyonu” yazan bir tişört giyerken kameraya doğru somurttuğu görülüyor.

RIHANNA

Rihanna da bir zamanlar popüler olan eski sosyal medya filtrelerine karşı koyamadı.

Yıldız, memleketi Barbados’ta bir arkadaşıyla birlikte çekilmiş bir Noel fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, fotoğrafa yuvarlatılmış kenarlar ve Microsoft Word stili yazı tipiyle yazılmış bir “Mutlu Noeller” ekledi.

Şarkıcı, kısa kesilmiş bal sarısı bukleleri ve bir çift halka küpesiyle 2000’li yılların modasına ait biri gibi görünüyordu.

ZENDAYA

“Euphoria” ve “Spider-Man” yapımlarıyla büyük başarılar elde etmeden önce Zendaya, Disney Channel’ın “Shake It Up” adlı programında çocuk oyuncuydu.

2012’deki ilk sosyal medya paylaşımında Zendaya, kalın güneş gözlüğü ve biraz pembe rujla somurtkan şekilde poz verdi.

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