Uyanış Büyük Selçuklu 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 1. BÖLÜM 3. FRAGMANI
Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk… #UyanışBüyükSelçuklu, 28 Eylül Pazartesi @TRT1'de başlıyor!
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An epic journey molded by love, secrets and struggle …
Uyanış Büyük Selçuklu starts on Monday, September 28th on #TRT1! pic.twitter.com/hiZYJQYtWP
— Uyanış: Büyük Selçuklu (YENİ DİZİ) (@UyanisSelcuklu) September 19, 2020
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Sırların, savaşların ve efsanevi bir aşkın arasında destansı yolculuk…#UyanışBüyükSelçuklu 28 Eylül Pazartesi 20.00’de @TRT1‘de başlıyor. pic.twitter.com/p18zKC7a8e
— Uyanış: Büyük Selçuklu (YENİ DİZİ) (@UyanisSelcuklu) September 17, 2020
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 1. BÖLÜM 1. FRAGMANI
Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü “Uyanış: Büyük Selçuklu”, 28 Eylül Pazartesi @TRT1'de başlıyor!#UyanışBüyükSelçuklu pic.twitter.com/bzfve4i36d
— Uyanış: Büyük Selçuklu (YENİ DİZİ) (@UyanisSelcuklu) September 3, 2020
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULAR KİMLER?
Gürkan Uygun – Karakter: Hasan Sabbah
Buğra Gülsoy – Karakter: Sultan Melikşah
Hatice Şendil – Karakter: Terken Hatun
Leyla Lydia Tuğutlu – Karakter: Elçin
Sevda Erginci – Karakter: Tuna
Mehmet Özgür – Karakter: Nizamülmülk
Ekin Koç – Karakter: Ahmed Sencer
Cemal Toktaş – Karakter: İmam Gazali
İlker Kızmaz – Karakter: Arslantaş
Osman Sonant – Karakter: Andreas