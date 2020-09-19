Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Uyanış Büyük Selçuklu 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
Uyanış Büyük Selçuklu 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
28 Eylül’de ilk bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Yeni sezonda ekranların en iddialı yapımlarından biri olacak olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrolünde Sultan Melikşah rolü ile Buğra Gülsoy oynuyor.
Magazin 19 Eylül 2020 - 22:13

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 1. BÖLÜM 3. FRAGMANI


UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 1. BÖLÜM 1. FRAGMANI

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULAR KİMLER?

Gürkan Uygun – Karakter: Hasan Sabbah

Buğra Gülsoy – Karakter: Sultan Melikşah

Hatice Şendil – Karakter: Terken Hatun

Leyla Lydia Tuğutlu – Karakter: Elçin

Sevda Erginci – Karakter: Tuna

Mehmet Özgür – Karakter: Nizamülmülk

Ekin Koç – Karakter: Ahmed Sencer

Cemal Toktaş – Karakter: İmam Gazali

İlker Kızmaz – Karakter: Arslantaş

Osman Sonant – Karakter: Andreas

Etiketler