Uyanış Büyük Selçuklu 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Uyanış Büyük Selçuklu ilk bölümde yaşananlar…

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Büyük merakla beklenen dizinin ilk bölümü nefesleri kesen sahnelerle izleyiciden olumlu not aldı. Dizinin 2. fragmanında Sultan Melikşah, Nizamülmülk'ten doğduğunda herkesten gizlenen oğlunu geri getirmesini istiyor. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 2. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın hain bir suikast sonucunda şehit olmasının ardından oğlu Melikşah tahta geçer. Aynı gün Hatunu Başulu’yu da kaybeden Melikşah derinden sarsılır.

Selçuklular dışarıda Bizanslılar ve Fatimi Devleti ile durmadan çatışırken, içerde de Hasan Sabbah'ın başını çektiği Batıniler her tarafa yayılmış halde Selçuklu'yu içten içe kemiriyorlardır.

Melikşah'ın bu yolda en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları ve irfan sahibi kişiler olacaktır. Babasız büyüyen Sencer, Nizamülmülk'ün tedrisatından geçerek idealist bir kahramana dönüşür ve Melikşah'ın fedaisi olmayı başarır.

Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiği güçle devlete hakim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.