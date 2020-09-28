Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kostümleri, çekimleri ve hikayesiyle de dikkat çekiyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yapımcılığını Emre Konuk üstlenirken, yönetmenliğini ise Sedat İnci üstleniyor.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrolünde Sultan Melikşah rolü ile Buğra Gülsoy izleyici karşına çıkıyor. Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosunda ise; Gürkan Uygun, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Ekin Koç, Cemal Toktaş, İlker Kızmaz, Osman Sonant gibi isimler yer alıyor.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

BUĞRA GÜLSOY KİMDİR?

22 Şubat 1982 Ankara doğumlu olan Buğra Gülsoy, tiyatro, film ve dizi oyuncusu olup ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Buğra Gülsoy, ilk sahne deneyimini 13 yaşında yaşamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol almış, aynı zamanda kısa film yönetmenliği ve oyunculuk da yapmıştır.

Kıbrıs Film Derneğinin kurucularından biri olan Buğra Gülsoy, aynı zamanda Uluslararası Kıbrıs Kısa Fim Festivali'nin proje tasarımcısı ve direktörüdür. Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen bir yarışmada filmcilik üzerine eğitim aldı.

İlk kez 2008 yılında yayınlanan Hepimiz Birimiz İçin adlı dizi filmin başrol oyuncusu olarak Nazım karakteri ile Türk izleyicilerinin karşısına çıkan Buğra Gülsoy, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül`ün yaptığı Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyazperdeye adım attı. Ardından Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterini canlandırdı.

Buğra Gülsoy, Derviş Zaim tarafından yönetilen ve ilk gösterimi 2010 Altın Portakal Film Festivali'nde yapılan ve 2011 yılında gösterime girmiş olan Gölgeler ve Suretler isimli filmde Ahmet isimli bir Türk gencini canlandırmıştır.

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde bir sezon boyunca Vural karakterini canlandırmıştır. Buğra Gülsoy, Kuzey Güney isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide Güney Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır. Sonrasında TRT 1’de yayınlanan Eski Hikaye dizisinde başrol oynamıştır ve Mete karakterini canlandırmıştır. Buğra Gülsoy, daha sonra Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinçci ile başrolü paylaşmıştır.

GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974 yılında İzmit Yarımca’da dünyaya gelmiştir. Tiyatro ile Lise yıllarında tanışmış, 1990 senesinde amatör tiyatroya başlamıştır. Aile Kökeni Gürcistan’a dayanan Gürkan Uygun aslen Ordu’ludur. Lise yıllarında tiyatro yapmaya başlayan Gürkan Uygun, bu sevdası uğruna 1993 yılında İstanbul'a yerleşti. Dormen Tiyatro'sunda eğitim alan Gürkan Uygun, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezundur.

2008 yılında Şebnem Ceylan ile evlenen oyuncunun bu evliliğinden Mihriban Balım isminde bir kızı ve Ateş isminde bir oğlu vardır. Tatlı Kaçıklar, Deli Yürek, Yılan Hikayesi, Aşkım Aşkım, Şapkadan Babam Çıktı, Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Terör, Muhteşem Yüzyıl, Kaçak ve Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi bir çok sinema ve dizide rol alan Gürkan Uygun, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Halil karakterine hayat verdi.

HATİCE ŞENDİL KİMDİR?

Hatice Şendil, 2 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi İstanbullu babası Antalyalı olan Hatice Şendil, Antalya’da büyüdü. 2 kız kardeşi vardır.Üniversite eğitimini işletme üzerine aldı.

2001 yılında yapılan Miss Turkey yarışmasına katıldı ve 3.oldu. Ardından katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması (Miss Europe) adlı yarışmada 4.oldu. 2001 yılında Çelik Erişçi’nin 8.albümünden ”Töre” adlı şarkıda çekilen klipte oynadı. Oyunculuğun yanı sıra at binme dersleri aldı.2008 yılında ”Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde Ebru Alemdar rolünü oynadı.

2010 yılında ”Karadağlar” dizisinde Erdal Özyağcılar, İbrahim Çelikkol, Korel Cezayirli, Burak Sağyaşar, Ahmet Rıfat Şungar ve Güzin Özyağcılar ile birlikte oynadı. Bu dizide ”Gülhayat” karakterine can verdi.2012 yılında başrolünü oynadığı ”Dila Hanım” adlı dizide Erkan Petekkaya, Mahir Günşiray, Necip Memili ve Yonca Cevher ile birlikte rol aldı.2014 yılında baş rolünü oynadığı Kaderimin Yazıldığı Gün adlı dizide Özcan Deniz ile birlikte rol aldı.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?

Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olan Leyla Lydia Tuğutlu, ilkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvara da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. ATV'de yayınlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanmaya başlayan Kızım dizisinde Candan karakteri ile başrol oynadı.

EKİN KOÇ KİMDİR?

Ekin Koç 1992 yılında, Antalya'da dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam etti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyuncu olarak ilk kez 2013’te Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı. 2014 yılında Seyfi karakterini canlandırdığı Benim Adım Gültepe isimli dizinin de yayın hayatı kısa oldu. Başrolünü Neslihan Atagül ile paylaştığı Senden Bana Kalan filminde oynayarak ilk beyaz perde tecrübesini yaşadı.

Ekin Koç, 20. yüzyıl edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen, Kurban Said’in yazmış olduğu Ali ve Nino eserinden uyarlanan Ali ve Nino filminde “Mehmed” karakterini canlandırmıştır. Ayrıca bu filmde Halit Ergenç’le birlikte rol almıştır.

Kasım 2015’te Star TV’te yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde I. Ahmed karakterini canlandırmıştır. Kariyerine Hayat Sırları dizisi ile devam etti. Ekin Koç, Bizim İçin Şampiyon filminde Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan ile başrolü paylaşmıştır.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu’yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…