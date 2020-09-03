Uyanış Büyük Selçuklu yeni fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler?
Özellikle Kuruluş Osman dizisine rakip olacağı konuşulan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu gibi oyuncular yer alıyor.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ FRAGMANI YAYINLANDI
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULAR KİMLER?
Gürkan Uygun – Karakter: Hasan Sabbah
Buğra Gülsoy – Karakter: Sultan Melikşah
Hatice Şendil – Karakter: Terken Hatun
Leyla Lydia Tuğutlu – Karakter: Elçin
Sevda Erginci – Karakter: Tuna
Mehmet Özgür – Karakter: Nizamülmülk
Ekin Koç – Karakter: Ahmed Sencer
Cemal Toktaş – Karakter: İmam Gazali
İlker Kızmaz – Karakter: Arslantaş
Osman Sonant – Karakter: Andreas