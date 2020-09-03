Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Uyanış Büyük Selçuklu yeni fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler?
Uyanış Büyük Selçuklu yeni fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ilk fragmanı 23 Ağustos'ta yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü. 28 Eylül'de izleyiciyle buluşacak olan TRT1'in yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'dan bir fragman daha geldi. İşte Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları...
Magazin 3 Eylül 2020 - 22:38

Özellikle Kuruluş Osman dizisine rakip olacağı konuşulan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu gibi oyuncular yer alıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ FRAGMANI YAYINLANDI

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULAR KİMLER?

Gürkan Uygun – Karakter: Hasan Sabbah

Buğra Gülsoy – Karakter: Sultan Melikşah

Hatice Şendil – Karakter: Terken Hatun

Leyla Lydia Tuğutlu – Karakter: Elçin

Sevda Erginci – Karakter: Tuna

Mehmet Özgür – Karakter: Nizamülmülk

Ekin Koç – Karakter: Ahmed Sencer

Cemal Toktaş – Karakter: İmam Gazali

İlker Kızmaz – Karakter: Arslantaş

Osman Sonant – Karakter: Andreas

Etiketler