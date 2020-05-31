Uyumsuz 3 filmi kaç yılında çekilmiştir? Uyumsuz 3 konusu ne, oyuncuları kim?

Aksiyon ve macera severler ekran başına… Türk televizyonlarında bu akşam Uyumsuz 3 filmi seyirci ile buluşacak. Kadrosundaki başarılı ve genç oyuncularla dikkat çeken Uyumsuz 3 filminin konusu ve tüm oyuncularını haberimizde bulabilirsiniz…

Dünyada kıyamet yaşanmıştır ve hayatta kalan insanlar belli gruplara ayrılmak zorundadır. Bilim-kurgu ve macera severler tarafından beğeni ile takip edilen Uyumsuz serisi bu akşam üçüncü filmi ile ekranlarda olacak. İşte Uyumsuz 3 filmi hakkında bazı bilgiler…

UYUMSUZ 3 KONUSU

Kıyamet sonrası dünyada insanlık 5 farklı özelliğe göre topluma bölünmüştür. Bunlar Fedakarlık (Abnegation), Dostluk (Amity), Dürüstlük (Candor), Cesurluk (Dauntless) ve Bilgelik (Erudite) toplumlarıdır. Geri kalan azınlık kısmı ise “uyumsuzlar”, yani hiçbir topluluğa ait olamayan ve toplumda bir yeri ve önceliği olmayan kişilerdir. Her çocuk 16 yaşına bastığında biz dizi test sonucu kendisi için en uygun topluluk tespit edilir ve bu topluluğa katılması beklenir.

Beatrice Prior bu testin sonucunda uyumsuz olduğunu öğrenir ancak bunu gizlemek zorundadır çünkü uyumsuzlar toplumda hoş karşılanmayan kişilerdir. Beatrice kimsenin beklemediği bir karar vererek Cesurluk topluluğuna katılır. Burada çok zorlu fiziksel ve psikolojik eğitimden geçerek topluluğun gerçek bir üyesi olması gerekmektedir ancak bir sorun vardır: Beatrice bir uyumsuzdur, yani hiçbir topluluğa ait olamaz ve uyumsuzluğunun açığa çıkması onun kesin ölümü anlamına gelmektedir. Ancak herkesten sakladığı bu sır onu ve sevdiklerini kurtarması için onun en büyük yardımcısı olacaktır.



UYUMSUZ 3 OYUNCULARI

Shailene Woodley

Theo James

Ashley Judd

Jai Courtney

Ray Stevenson

Zoë Kravitz

Miles Teller

Tony Goldwyn

Maggie Q

Kate Winslet