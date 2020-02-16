Uyumsuz 3 filmi konusu nedir? Uyumsuz filmi oyuncuları kimler?

Bilimkurgu ve aksiyon sevenler için iyi bir seçenek olabilecek Uyumsuz filmi serisinin oyuncu kadrosunu ve konusunu sayfamızdan görebilirsiniz. Yönetmenliğini Neil Burger'ın yaptığı ve Kate Winslet, Shailene Woodley, Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd gibi isimlerin yer aldığı 'Uyumsuz' filmi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Uyumsuz, 2014 ABD yapımı bilimkurgu ve aksiyon filmidir. Veronica Roth’un aynı isimli romanından uyarlanmıştır. Başrollerinde Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd, Jai Courtney, Ray Stevenson, Zoë Kravitz, Miles Teller, Tony Goldwyn, Maggie Q ve Kate Winslet gibi isimler yer alır. Hikâye distopik ve kıyamet sonrası Chicago’da, insanların meziyetlerine göre 5 gruba ayrıldığı bir toplumda geçer.

KONUSU

Kıyamet sonrası dünyada insanlık 5 farklı özelliğe göre topluma bölünmüştür. Bunlar Fedakarlık (Abnegation), Dostluk (Amity), Dürüstlük (Candor), Cesurluk (Dauntless) ve Bilgelik (Erudite) toplumlarıdır. Geri kalan azınlık kısmı ise “uyumsuzlar”, yani hiçbir topluluğa ait olamayan ve toplumda bir yeri ve önceliği olmayan kişilerdir. Her çocuk 16 yaşına bastığında biz dizi test sonucu kendisi için en uygun topluluk tespit edilir ve bu topluluğa katılması beklenir.

Beatrice Prior bu testin sonucunda uyumsuz olduğunu öğrenir ancak bunu gizlemek zorundadır çünkü uyumsuzlar toplumda hoş karşılanmayan kişilerdir. Beatrice kimsenin beklemediği bir karar vererek Cesurluk topluluğuna katılır. Burada çok zorlu fiziksel ve psikolojik eğitimden geçerek topluluğun gerçek bir üyesi olması gerekmektedir ancak bir sorun vardır: Beatrice bir uyumsuzdur, yani hiçbir topluluğa ait olamaz ve uyumsuzluğunun açığa çıkması onun kesin ölümü anlamına gelmektedir. Ancak herkesten sakladığı bu sır onu ve sevdiklerini kurtarması için onun en büyük yardımcısı olacaktır.

OYUNCULAR

Shailene Woodley

Theo James

Ashley Judd

Jai Courtney

Ray Stevenson

Zoë Kravitz

Miles Teller

Tony Goldwyn

Maggie Q

Kate Winslet