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Uyuşturucudan gözaltına alınan Kerem Dürüst serbest bırakıldı

Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Kerem Dürüst adli kontrolle serbest bırakıldı. Dürüst, "Çocukluğumdan beri esrar içiyorum. Ticaretini yapmıyorum" dedi.

Güncellenme: 09:11, 21/01/2021
Haberler Magazin
Uyuşturucudan gözaltına alınan Kerem Dürüst serbest bırakıldı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldığı ihbar üzerine cemiyet hayatının ünlü simalarından Kerem Dürüst’ün evine operasyon düzenledi. Dürüst’ün evinde yapılan aramada 18 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, hassas terazi ve sehpa üzerinde 2 adet 100 TL ele geçirildi.

(FOTO: DHA)

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen Kerem Dürüst, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(FOTO: İHA)

“ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ ESRAR İÇİYORUM”

Adliye çıkışında açıklama yapan Dürüst, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Neden çekiyorsunuz? Bakın serbest kaldım. Evimde ele geçirilen uyuşturucu madde yanlış yazılmış. Ele geçirilen marihuana bana ait. Çocukluğumdan beri içiyorum. Olayın uyuşturucu ticareti olmadığı belli oldu. Ele geçirilenler arasında uyuşturucu madde metamfetamin yok. Bu maddeyi hayatım boyunca hiç görmedim” dedi. (DHA)

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bodrum Emniyet Muğla operasyon uyuşturucu
Yayınlanma Tarihi:08:48,