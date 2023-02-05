Uzak mesafe yaramadı… Kylie Minogue beş yıllık nişanlısından ayrıldı

Dünyaca ünlü Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue'un, 5 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Paul Solomons'tan ayrıldığı öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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Avustralyalı pop ikonu Kylie Minogue (54), yakın zamanda çıkacak yeni albümünün ardından bir dünya turnesine çıkmaya hazırlanırken GQ dergisinin kreatif direktörü Paul Solomons (48) ile 2018’den beri devam ettirdiği birlikteliğine son verdi.

Hala Instagram’da birbirlerini takip eden ikili, en son Mayıs 2022’de ABBA Voyage’ın kırmızı halısında birlikte görüntülenmişti. İddiaya göre, Solomons, Minogue’un yanına Avustralya’ya taşınmadığı için çift ayrıldı.

Çifte yakın bir kaynak, “Uzun mesafe hiçbir çift için kolay değil. Kylie ve Paul gerçekten işleri yoluna koymaya çalıştılar ama nihayetinde zaman farkı öldürücüydü. Paul, işler gerginleştiğinde hafta sonu için Melbourne’a gidemezdi.” dedi.



Kaynak, ünlü şarkıcının ayrılığı gizli tutmaya çalıştığını da söyledi: “O güçlü, son derece başarılı bir kadın ve kalbi kırık bir şekilde ortalıkta dolanmıyor. Kylie ve Paul arkadaş kalıyorlar.

“Şimdi Kylie’nin tanıtacak yeni bir albümü ve heyecan verici bir dünya turu var, hayatında bu yeni bölüme başlayacağı için çok heyecanlı.” diye ekledi.

Minogue şu sıralar vaktini, yakın zamanda çıkacak olan 16. stüdyo albümünün tanıtım turlarıyla geçiriyor.

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