Uzaydan Gelen Fırtına kaç yılında çekilmiştir? Uzaydan Gelen Fırtına konusu ne?

Dean Devlin'in hem yönetmenliğini yaptığı hem de senaryosunu yazdığı Uzaydan Gelen Fırtına filmi, vizyona girdiği 2017 yılının en dikkat çeken filmlerinden biri olmuştu. İşte sevilen film Uzaydan Gelen Fırtına hakkında bazı bilgiler

UZAYDAN GELEN FIRTINA KONUSU

Dünya’nın önde gelen liderleri, eşi benzeri görülmemiş bir dizi doğal felaket dünyayı tehdit ettikten sonra, küresel iklimi kontrol etmek ve herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Fakat bir şeyler ters gider ve Dünya’yı korumak için yapılan sistem ona saldırmaya başlar. Dünya çapında bir jeostrome yaklaşmaktadır ve dünyadaki her şeyi silip süpürmeden önce bir çözüm yolu bulunmazsa her şey yok olacaktır.

UZAYDAN GELEN FIRTINA OYUNCULARI

Gerard Butler – Jake Lawson

Jim Sturgess – Max Lawson

Abbie Cornish – Sarah Wilson

Alexandra Maria Lara – Ute Fassbinder

Daniel Wu – Cheng Long

Eugenio Derbez – Al Hernandez