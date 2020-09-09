Uzaydan Gelen Fırtına konusu ve oyuncu kadrosu

Bilimkurgu sevenlerin kaçırmaması gereken macera dolu Uzaydan Gelen Fırtına konuyusla ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Filmde tüm dünya tehdit altına giriyor ve korkunç atmosfer önemli çözümler gerektiriyor.
UZAYDAN GELEN FIRTINA OYUNCULARI
Gerard Butler – Jake Lawson
Jim Sturgess – Max Lawson
Abbie Cornish – Sarah Wilson
Alexandra Maria Lara – Ute Fassbinder
Daniel Wu – Cheng Long
Eugenio Derbez – Al Hernandez
UZAYDAN GELEN FIRTINA KONUSU
Dünya'nın önde gelen liderleri, eşi benzeri görülmemiş bir dizi doğal felaket dünyayı tehdit ettikten sonra, küresel iklimi kontrol etmek ve herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Fakat bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan sistem ona saldırmaya başlar. Dünya çapında bir jeostrome yaklaşmaktadır ve dünyadaki her şeyi silip süpürmeden önce bir çözüm yolu bulunmazsa her şey yok olacaktır.