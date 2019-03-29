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Uzun süredir tedavi gören Eşref Kolçak’tan yeni haber geldi
Uzun süredir tedavi gören Eşref Kolçak’tan yeni haber geldi
Usta sinema sanatçısı 92 yaşındaki Eşref Kolçak uzun süredir Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Kolçak'ın son sağlık durumuyla alakalı yeni bilgilere ulaşıldı.
Magazin 29 Mart 2019 - 15:21

Geçtiğimiz ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan usta oyuncu Eşref Kolçak'ın, yürümekte zorlandığı öğrenildi.

“GÖZLERİM AÇIK GİDER”

OnurAkayMedya’nın haberine göre, Kolçak'ın akciğerlerinin tedavi edildiği ancak ayağında oluşan kireçlenme nedeni ile yerinden kalkamadığı ve yürümekte zorlandığı öğrenildi. Hastanede tedavi altında olan Eşref Kolçak: “Sinemada 75 yıllık telif hakkımı almadan gidersem gözlerim açık gider” dedi. Kolçak sözlerine şu şekilde devam etti: ”Beni ne kadar seviyorsanız ben sizi iki misli seviyorum. Hadi hepinizi öpüyorum canı gönülden” ifadelerini kullandı.

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