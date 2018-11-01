Vahide Perçin nereli ve kaç yaşında? Vahide Perçin kimdir?

Vahide Perçin, 13 Haziran 1965 doğumludur. Televizyon dünyasına ilk adımını Bir İstanbul Masalı isimli dizi ile atan Vahide Perçin’i gelin daha yakından tanıyalım. Vahide Perçin nereli ve kaç yaşında?
VAHİDE PERÇİN KİMDİR?
Vahide Perçin, 13 Haziran 1965 tarihinde İzmir Karşıyaka’da doğmuştur. Aslen Yunanistan göçmenidir. Üniversiteye başladığında İktisat Fakültesine girdi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı, oraya devam etti. Okul yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) oyuncusu Altan Gördüm ile 1992 yılında evlendi. 2012 yılında boşandı ve kızlık soyadı olan Perçin'i kullanmaya başladı. Vahide Perçin’in bu evliliğinden Alize isminde bir kızı vardır.
2003'te Bir İstanbul Masalı dizisinde Suzan Kozan karakteri ile ilk televizyon deneyimini yaşadı ve tanındı. Daha sonra İlk Aşk isimli sinema filminde oynadı. Vahide Perçin; Anne, Hırsız Polis, Annem, Adını Feriha Koydum, Merhaba Hayat, Muhteşem Yüzyıl ve Göç Zamanı dizilerinde rol almıştır.
Atv ekranlarının iddialı dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar karakterine hayat veren Vahide Perçin, 1.78 metre boyunda, 65 kilo ve İkizler burcudur.
Ödülleri
1996 – Sanat Kurumu, En İyi Kadın Oyuncusu Ünvanı
2007 – 14. Altın Koza Film Festivali – “En İyi Kadın Oyuncu” Ödülü – İlk Aşk
2007 – Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri – “En İyi Tiyatro Oyuncusu” Ödülü – Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler
2007 – İsmail Dümbüllü – “En İyi Tiyatro Oyuncusu” Ödülü
2008 – Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Yılın Ödülleri – “Yılın Kadın Oyuncusu” Ödülü – Annem
2008 – Galatasaray Üniversitesi 2008'in “En”leri – “En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu” Ödülü
2014 – 33. İstanbul Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Ayhan Hanım
2014 – 20. ‘Altın Objektif Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Muhteşem Yüzyıl – Hürrem Sultan
2015 – 18. Randevu İstanbul Film Festivali – Onur Ödülü
Vahide Peçin’in rol aldığı tiyatro oyunları:
2007 – Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler – Oyun Atölyesi
2002 – Olağanüstü Bir Gece – Adana Devlet Tiyatrosu
2000 – Ayrılık – Ankara Sanat Tiyatrosu
2001 – Cadı Kazanı – Adana Devlet Tiyatrosu
2001 – Kızılırmak Karakoyun – Adana Devlet Tiyatrosu
1999 – Köse Dağın Köprüsü – İzmir Devlet Tiyatrosu
1998 – Barış – İzmir Devlet Tiyatrosu
1997 – Oyunun Oyunu – İzmir Devlet Tiyatrosu
1996 – Şeytan Örümceği – İzmir Devlet Tiyatrosu
1994 – Pazar Keyfi – Ankara Sanat Tiyatrosu
1993 – 403. Kilometre – Ankara Sanat Tiyatrosu
1992 – Yer Demir Gök Bakır – Ankara Sanat Tiyatrosu
Fehmi Paşa Konağı
Macbeth
Vahide Peçin’in rol aldığı filmler:
2012 – Ayhan Hanım (Ayhan)
2011 – Zefir (Anne)
2011 – Labirent
2008 – Devrim Arabaları (Suna)
2007 – İyi Seneler Londra (Ferda)
2006 – Kilit (Işık)
2006 – İlk Aşk (Nevin)
2004 – Anlat İstanbul (Hürrem)
Vahide Peçin’in rol aldığı televizyon dizileri :
2003 – 2005 – Bir İstanbul Masalı (Suzan)
2005 – Hırsız Polis (Fulya)
2007 – 2009 – Annem (Zeynep)
2009-2010 – Es Es (Berivan)
2011 – 2012 – Adını Feriha Koydum (Zehra)
2012 – Göç (Cennet)
2012 – 2013 – Merhaba Hayat (Deniz)
2013 – Muhteşem Yüzyıl (Hürrem Sultan)
2015 – Göç Zamanı (Cennet)
2016 – Anne (Gönül)
2018 – Bir Zamanlar Çukurova (Hünkar)