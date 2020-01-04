Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu oyuncu kadrosu ve konusu…

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu’nda kimler oynuyor ve hangi konuyu işliyor sorusuna cevap arayan izleyiciler merakla film hakkında detayları araştırıyor.

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filminin konusu ve oyuncuları özellikle film televizyonlarda yayınladığı dönemlerde merak ediliyor. Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filminde kimler oynuyor? İşte oyuncu kadrosu ve konusu…

VALERIAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU OYUNCULARI

Dane DeHaan

Cara Delevingne

Ethan Hawke

Clive Owen

Rihanna

VALERIAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU KONUSU

28. Yüzyıl'da, bin gezegenden gelmiş bütün ırklar, koskoca bir metropole dönüşmüş devasa Alpha şehrinde huzur ve barış içinde yaşamaktadır. Bu hayatın oluşabilmesi için bütün ırklar kendi bilgi ve yeteneklerini diğerleriyle paylaşmıştır. Ancak Alpha'nın refah ve güvenliği, bilinmeyen bir kuvvetin yoğun tehdidi altına girmiştir. Bu gücü yok etmek ve barış ortamını koruyabilmek için özel ajanlar Valerian (Dane DeHaan) ve yardımcısı Laureline (Cara Delevingne) tüm ırkların son umudu olacaktır. İkilinin 10 saatten az zamanı vardır.

Film, Pierre Christin'in 1967'de yayınlanmaya başlayan Valérian ve Laureline adlı çizgi roman serisinden uyarlandı.