Van’da yaşanan çığ faciasının ardından ünlü isimler sessiz kalmadı

Van'da 5 kişinin öldüğü çığ faciasında kayıp 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. Bu üzücü olay 24 saat içinde gerçekleşen ikinci çığ felaketi oldu. Dün çığ altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışan ekiplerin üzerine, ikinci bir çığ düştüğü bilgisi alındı. Alınan bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 38 kişi hayatını kaybetti. Bu facia sonrası ünlü isimler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla üzüntülerini ifade ettiler.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. İkinci çığ faciasında 33 kişi yaşamını yitirdi. İki günde meydana gelen iki faciada ölü sayısı toplamda 38’e yükseldi.

ÇIĞ FACİASI ÜNLÜ İSİMLERİ YASA BOĞDU

Facianın ardından aralarında Hadise, Engin Altan Düzyatan, Hayko Cepkin ve Doğa Rutkay’ın olduğu çok sayıda ünlü isim yaptığı paylaşımlarla üzüntülerini ifade ettiler.

HAYKO CEPKİN

HALUK LEVENT

DOĞA RUTKAY

HADİSE AÇIKGÖZ

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

