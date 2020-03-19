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Vanessa Hudgens’ın corona virüsü yorumu tepki topladı
Vanessa Hudgens’ın corona virüsü yorumu tepki topladı
High School Musical ile adını duyuran Vanessa Hudgens, 38 milyon takipçisine yaptığı canlı yayında Corona virüsü ile ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle tepki topladı.
Magazin 19 Mart 2020 - 12:24

ABD’de corona virüsü kaynaklı vaka sayısı 9 Bin 345’e, ölü sayısı ise 150’ye yükseldi. Hızla yayılan virüs nedeniyle ülkede hayat durma noktasına gelirken, ABD’li oyuncu Vanessa Hudgens’ın bu uyarıları umursamaması dikkat çekti.

Hudgens, Instagram hesabından yaptığı canlı yayındaki corona virüsü yorumuyla da izleyenleri şoke etti.

Genç yaşta şöhrete kavuşan ünlü isim, dünya çapında kabusa neden olan virüs ile ilgili, “Evet insanlar ölecek, bu korkunç ama kaçınılmaz mı?” deyince takipçilerinin hışmına uğradı.

Takipçilerinin bu yorumu karşısında kendini açıklama ihtiyacı hisseden Hudgens, “Bazı yorumlarımın yanlış anlaşıldığını görüyorum. Çılgın zamanlar yaşıyoruz. Evdeyim ve asla dışarı çıkmıyorum. Siz de evlerinizde kalın ve akıl sağlığınızı korumaya özen gösterin. Duruma gereken önemi verin” dedi.

Son güncelleme: 12:51 - 19.03.2020
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