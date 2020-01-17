Vatan Şaşmaz’ın katili Filiz Aker’in röportajından: Erkeğimi başkasıyla görürsem gebertirim

Bundan üç yıl önce Vatan Şaşmaz'ı sırtından vurarak öldüren ve sonrasında intihar eden eski manken Filiz Aker'in yıllar önce verdiği bir röportajda "Erkeğimi başka biri ile görürsem hiç acımam, orada gebertirim" dediği ortaya çıktı.

Filiz Aker’in 1993 yılında verdiği bir röportajda yaptığı açıklamalar ortaya çıktı. Aker’in sözleri ise okuyanların kanını donduracak cinsten…

“ACIMAM, GEBERTİRİM”

Filiz Aker’in 1993 yılında gazeteci Sema Denker ile yaptığı röportaj gün yüzüne çıktı. Vatan Şaşmaz’ın katili Filiz Aker’e 1993 yılında “Sema Soruyor?” adlı köşesinde yer veren Sema Denker, gazete küpürünü paylaştı.Filiz Aker’in 1993 yılında yaptığı açıklamada “Erkeğimi çok kıskanırım” ve “Onu başka biri ile görürsem hiç acımam, orada gebertirim” ifadelerini kullanmış.

“KADIN İLE ERKEK EŞİT DEĞİLDİR”

Eski manken olan Filiz Aker, Denker’in “Vücudunuzu beğenir misiniz?” sorusuna ise “Bacaklarımı çok beğenirim” cevabını vermişi. Röportajından satış başların yer küpürde Aker’in “Kadın ile erkek eşit değildir” sözleri de yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 tarihinde, eski manken Filiz Aker tarafından Beşiktaş’ta lüks bir otelin 10’uncu katında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Aker, Şaşmaz’ı sırtından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar etmişti. Başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye’yi yasa boğan olayın ardından, Şaşmaz’ın neden ve nasıl öldüğü uzun süre araştırılmış ve sonucunda çarpıcı gelişmeler ortaya çıkmıştı.