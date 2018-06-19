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Vatan Şaşmaz’ın mezarı boş kaldı
Vatan Şaşmaz’ın mezarı boş kaldı
Bir otel odasında vurularak hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz’ın mezarını Babalar Günü’nde eşi Yasemin Adalı’nın ziyaret etmediği, mezardaki kurumuş tek gülü ise annesinin bayramda bıraktığı öğrenildi.
Magazin 19 Haziran 2018 - 07:38

Şaşmaz, eşi henüz hamileyken bir cinayete kurban giderek vefat etmişti. Şaşmaz'ın bebeği geçtiğimiz şubatta dünyaya gelmişti. Milliyet’in haberine göre, Babalar Günü'nde gözler oyuncunun eşi Yasemin Adalı'yı Vatan Şaşmaz'ın mezarının başında aradı. Ancak Adalı'nın yaklaşık 2 aydır eşinin mezarını ziyaret etmediği öğrenildi.

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İKİ AY ÖNCE TAŞINDI

Şaşmaz'ın Kanlıca Mezarlığı'ndaki kabrinin üzerindeki kurumuş tek gülü ise annesi Safiye Şaşmaz'ın bayram ziyareti sırasında bıraktığı söylendi. Öte yandan Yasemin Adalı'nın Vaniköy Andiçen Evleri'ndeki boğaz manzaralı lüks evinden yaklaşık iki ay önce başka bir adrese taşındığı da söylenenler arasında.

Son güncelleme: 12:11 - 19.06.2018
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