Vatanım Sensin 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vatanım Sensin 53. son bölüm izle

Vatanım Sensin, heyecan dolu 53. son bölüm ile ekranlara geldi. Yunan Ordusu, Kütahya'yı işgal ettikten sonra Eskişehir'e dayanıyor; Türk Ordusu'nu büyük bir tehlike bekliyor. Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

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Vatanım Sensin, ekranların en çok izlenen dizilerinden biri… Başrollerinde Halit Ergenç ile Bergüzar Korel’in yer aldığı dizinin yakında final yapacağı belirtiliyor. Peki Vatanım Sensin 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Vatanım Sensin dizisine ilişkin son gelişmeler…

VATANIM SENSİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Filippos ve Rahmi'nin komplosu sonucu Yunan Ordusu Kütahya'yı işgal edip, Eskişehir'in kapısına dayanır. Herkes çaresizlik içindeyken Yunan Ordusu’nu yavaşlatıp Türklere zaman kazandırması gereken Cevdet, bu görevi başarmak için kahreden bir bedel ödemek zorunda kalacaktır.

Azize ve kadınlar, Eskişehir'de zor durumda kalan yaralılar için yola düşerken Ankara da çekilme kararıyla karışmış, Meclis’in taşınması dahi gündeme gelmiştir. Savaşın en karanlık günleri gelip çatmış ve Türk halkının umudu tükenmiştir. Cevdet direnecek gücünü kaybetmektedir. Ancak Cevdet'i mücadeleye devam etmeye inandıracak güç çok yakınındadır ve ölümlerle yıkılan Cevdet’i trajik bir ölüm yeniden ayağa kaldıracaktır.

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linken izleyebilirsiniz.

VATANIM SENSİN YENİ FRAGMAN

VATANIM SENSİN SON BÖLÜM