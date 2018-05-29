Vatanım Sensin 58. yeni bölüm fragmanı geldi! Vatanım Sensin’de son yaklaşıyor…

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Vatanım Sensin heyecan dolu 2. sezonuna yine bomba gibi bir bölümle damgasını vurmaya hazırlanıyor. Cevdet ve ailesi artık zafere doğru ilerliyor. İzmir’deki direniş güçleniyor ve Yunan Ordusu art arda yediği darbelerle zor günler yaşıyor. Son bölümde Yunan Orduları Komutanı’nın oğlunun öldürüldüğü sahneyi izlemiştik. Bu bölümde oğlunun ölüm haberini aldığı sahneleri izleyeceğiz. Ayrıca yayınlanan yeni bölüm fragmanında Cevdet ve Azize’nin de yakalandığı görülüyor. İşte 58 bölüm fragmanı ile Vatanım Sensin…

VATANIM SENSİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI:

SON BÖLÜMDE (57. BÖLÜM) NELER OLMUŞTU?

Yüzbaşı Yakup, tutuklandıktan sonra kaldırıldığı hastaneden kaçmayı başarır. Yakup, Cevdet ile buluşur ve geleceğe yönelik planlarını konuşurlar. Bu buluşma tam olarak Cevdet'in istediği gibi devam eder. Zira Cevdet, Yakup'un Yunan Kumandanı Filippos tarafından takip edildiğini bilmektedir. Filippos'un, gerçek kimliğini öğrenmesini isteyen Cevdet, onun kendisini bir adım önlerinde olduğunu sanmasını planlar. Yunan Kumandanı Filippos, Cevdet'i tutuklama yerine göz hapsine almayı tercih eder. Bu sayede Mustafa Kemal Paşa'nın hedeflerini öğrenebileceğini ve Türkleri alt edebileceğini düşünür. Cevdet ise Filippos'a istediği izlenimi verebilecektir. Lakin Cevdet, attığı adımlar konusunda her zamankinden daha dikkatli olmak zorundadır. Ailesine hakikati açıklayan Cevdet, Miralay üniformasına yeniden kavuşur. Cevdet, Yunan Kumandanı Filippos'tan ailesini korumaya çalışırken, Milli Mücadele içinde atılacak adımlar büyük bir önem taşımaktadır.