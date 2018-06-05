Vatanım Sensin final fragmanı yayınlandı! Vatanım Sensin 59. yeni bölüm fragmanı ile veda ediyor….

Vatanım Sensin final fragmanı geldi. Yeni bölüm fragmanı ile ekranlara veda edeceğini duyuran Vatanım Sensin 59. bölümde yine soluksuz izlenecek bir bölüme imza atacak. Cevdet ve Azize Filipos'un elinde türlü işkencelere uğruyor, Hilal ile Yıldız cephede hemşirelik yapıyor. İşte dillere desten hikayesi ile İzmir'in direnişini ekrana taşıyan Vatanım Sensin final bölümü...

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Vatanım Sensin 59. yeni bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Vatanım Sensin’in final yapacağı bir süredir konuşuyordu. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in muhteşem oyunculuğu güçlü senaryosu ile milyonların sevgisini kazanan Vatanım Sensin dizisi İzmir’in direnişini, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının nasıl zor şartlarda Kurtuluş Savaşı’na hazırlandığını ve Türk halkının dirayetini ekrana taşıyor. Yayınlanan son bölümünde vatanı için vatan haini olmayı bile göze alan Cevdet’in yakalanıp işkenceye maruz kaldığını izlemiştik. Yeni bölüm fragmanın da Azize’ye de işkence edildiği ve Cevdet’in bu şekilde konuşturulmaya çalıştığı görülüyor. Ayrıca yeni bölüm fragmanın da Yakup’un da yaralandığı sahneden çok küçük bir kesit var. Yeni bölüm yani final fragmanı heyecanı daha da arttırdı.

VATANIM SENSİN FİNAL FRAGMANI GELDİ

Vatanım Sensin yeni fragmanda izleyicilerin yüreğini burkan sahneler olsa da dizinin sadık izleyicileri Cevdet’in aklını kullanacağını ve dizinin mutlu sonla biteceğini düşüyor. İşte yeni bölüm fragmanı…



VATANIM SENSİN 58. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vatanım Sensin’in son bölümünde; Aleksi’nin ölüm haberi ile yıkılan Filipos, Cevdet’in oyununu fark eder. Artık Cevdet ve ailesi için bir ölüm kalım savaşı başlamıştır. Yunan ordusu İzmir’de patlayan bombalarla sarsılmış, artık Cevdet ve ailesi için bir ölüm kalım savaşı başlamıştır. Cevdet, kızlarını İzmir’den çıkarabilmek için Azize’yle beraber çabalarken bir yandan da yeni aldığı bir haberle vazifesinin tamamlanmadığını öğrenir.

Oğlunun ölüm haberiyle deliye dönen Filipos hem duraksayan Yunan ordusunu büyük bir öfkeyle harekete geçirmiş hem de Azize ve kızları İzmir’de köşeye kıstırmıştır.

Cevdet, Mustafa Kemal’in emriyle giriştiği Şafak Harekatı planının selameti için elini çabuk tutmak zorundadır. Ancak bu kez Filipos’un elinden kaçması kolay olmayacaktır. Dahası Filipos, Cevdet’e karşı kullanabileceği en önemli kozu ele geçirmiştir.