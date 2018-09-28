Ve sahne eski kocanın… Yasak Elma 16. yeni bölümünden bir fragman daha geldi! İşte Yasak Elma yeni fragman

Zeynep ile Alihan aşkı dönülmez bir yola girer. Yıldız’ın eski kocası ortaya çıkar. Ender'le amaçları ortaktır ve güç birliği yaparlar. Yıldız ve Halit evliliği şimdi bu şer birliğine karşı savaşacaktır. Bir de Zeynep Halit ile Defne’yi görmüştür. Yeni bölümde işlerin daha da çok karışacağı düşünülüyor. İşte Yasak Elma 16. Yeni bölüm 2. Fragmanı…

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Yasak Elma 2. fragman geldi. Ender sezonu açıldı. Yasak Elma yeni bölümlerde planları tıkır tıkır işleyen Ender'in şans da yanında. Yıldız ile Halit aşkı kötü günler geçiriyor. Yasak Elma 16. yeni bölüm 2. fragmanında; Benim niyetim açık, Elif ile Halit’i ayırmak ve eski hayatıma geri dönmek. Kerim’in niyeti ise Yıldız’ı geri kazanmaktır. Kerim, Yıldız’ın onu görünce etkileneceğini düşünür. Çünkü büyük bir aşk yaşamışlardır ve Yıldız şu an istediği hayatı yaşasa da ona dayanamayacaktır. Kerim, Yıldız ile ilk karşılaşmasında onu öper ve Halit de o sırada evdedir.İşte Yasak Elma 2. yeni fragmanı…

YASAK ELMA 16. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINLANDI

YASAK ELMA 15. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep ile Alihan evde uyurken Yıldız ile Halit’e yakalanır. Durumu kurtarmak için açıklama yapmaya çalışırlar ama Halit olgunlukla açıklama yapmak zorunda olmadıklarını söyler. Yıldız bu duruma biraz kızar, çünkü kardeşinin ondan ilişkilerini sakladığını düşünür. Zeynep olanlardan Alihan’ı suçlu bulur. Aşıklar bir kez daha kavgaya tutuşur.

HALİT, SİNAN’IN YAPTIKLARINI ÖĞRENİR

Sinan, Ender’le anlaştığı gibi eşyalarını toplayı havalimanına gider. Orada Ender’i beklemektedir. Ender, Sinan’ın karısına Sinan’ın sevgilisi ile kaçıyor demiş ve Zehra’da yola çıkarak havalimanına gitmiştir. Zehra inanmasa da , Ender rolünü iyi oynar. Havalimanında Sinan ile Zehra yüz yüze gelirler. Zehra orada evliliğini bitirir. Ender ise zaferin tadını çıkarır.

Zehra babasına olanları anlatır. Babası Sinan hakkında yanılmadığını anlar. Halit, Sinan’ın ne kadar para götürdüğünü sorgular. Halit sinirlerine hakim olamaz.

ZEYNEP İÇİN ZOR GÜNLER BAŞLIYOR

Halit’in canı çok sıkkındır. Söylediğim her şey çıktı diye hayıflanır. Halit, Zehra’ya çok sert çıkar. Sinan tam 2 milyona mal olmuştur. Hayatın boyunca hata yaptın diyerek delirir. Zehra’nın boşanma işlemlerini de Halit yürütecektir.

Zeynep ile Yıldız buluşup evde yaşananları konuşurlar. Yıldız’ın derdi Zehra’nın eve dönmesidir. Cem Bey, Zeynep ile buluşmak ister, Yıldız ile beraberken arayıp görüşmek istediğini söyler. Zeynep ile Cem buluşurlar. Cem, Zeynep’in onunla çalışmasını ister. Zeynep hayır diyemez.

ZEHRA YILDIZ ÇATIŞMASI BAŞLIYOR

Zehra ile Yıldız arasında gerginlik daha ilk günlerde başlamıştır. Zehra Yıldız’a sen küçük Ender olmaya mı çalışıyorsun’ bile der. Artık Zehra Ender’in tarafında olduğu için Yıldız için bu daha da kötü haberdi.

Ender, Zehra’yı kullanarak artık Halit’in evine rahat rahat girebiliyordur. Zehra o kadar saftır ki Ender’e teşekkür ede ede bir hal olur. Ender de bu fırsatı değerlendirir.

YILDIZ’IN CANLI YAYIN FACİASI

Yıldız, Defne ile dedikodu yaparken telefonundan yanlışlıkla canlı yayın yapar. Zeynep durumu anlayıp hemen ablasını uyarır. Canlı yayını tam 8 bin kişi izlemiştir. Canlı yayını izleyenler arasında hakkında konuşulanlar da vardır ve Halit’e haber verirler. Halit bir kez daha delirir. Yıldız ile birbirlerine girerler. Halit son sözü; ‘O hesabı kapat kimsenin arkasından da konuşma’ olur. Ender olanları duyar ve bir kez daha kazanan olmuştur.

ALİHAN İLE ZEYNEP ARASINDA ROMANTİK ATIŞMALAR

Halit, Yıldız, Zeynep ve Alihan yemekte buluşur. Zeynep inatla açıklama yapar. Ama Halit’in fikri aynıdır. Alihan ile Zeynep’in romantik atışmaları başlar. Karşılıklı atışmaların arasında Yıldız ile Halit kalır. Halit çıkışta Yıldız’ bunlar birbirine çok aşık der.

DEFNE YILDIZ’IN KAFASINI KARIŞTIRIR

Defne’yi eve yemeğe davet eder. Defne, Yıldız ile Halit’in arasını düzeltmeyi vaat eder. Defne enerjisi ile evde renkli rüzgarlar estirir. Defne ile Halit’in samimiyeti Yıldız düşündürüyor. Bir davette karşılaşan Ender ile Yıldız arasında ipler gerilir. Ender’in Defne için söyledikleri Yıldız’ın kafasını karıştırır.

YILDIZ’IN EV PARTİSİ

Yıldız evde davet verir. Zeynep, Alihan, Defne.. kısaca herkes oradadır. Yıldız, Alihan’ı kıskandırmak için Cem’i bile çağırır. Defne ile Halit partide yalnız kalır. Lila’ya babası izin vermezken Yıldız izin verir. Babası sorunca da evde uyuduğunu söyler Zehra sarhoş olup denize düşer. Alihan onu sudan çıkarır. Halit hala çok kızgındır. Defne Halit’i sakinleştirmeye çalışır ve Halit’i unutmadığını söyler. Kapı açılır ve ikilinin yakınlaşmasını Zeynep gözleri ile görür.

Dizinin son sahnelerinde Yıldız’ın eski kocası Kemal, Ender Argun’un karşısına dikilir. Alihan'ın sabrı kalmaz ve Zeynep'i konuşmaya ikna eder.