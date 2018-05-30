Velayet davasında yeni gelişme; Caner Erkin futbolcu olduğundan…

Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Caner Erkin'in oğlu Çınar'ın velayetini alabilmek için eski eşi Asena Atalay'a açtığı davada, 'Sosyal İnceleme Raporu' hazırlandı. Raporda, baba oğlun daha sık görüşebilmesi için Caner'in çalışma koşullarının göz önüne alınarak yeniden düzenlenme yapılması gerektiği görüşüne yer verildi.

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Raporda, Caner’in yeni eşi Şükran Ovalı’nın da görüşlerine yer verildi. Sağlıklı ve düzenli bir aile hayatı olduğunu belirten Şükran Ovalı’nın, velayetin Caner’e verilmesi durumunda çocukla ilgilenme ve bakım sorununu üstlenmede sorun yaşamayacağını söylediği kaydedildi. Çınar Erkin’in de, babasının yeni eşi Şükran Ovalı ile iyi ilişkiler kurduğunu, birlikte güzel ve keyifli zamanlar geçirdiğini söylediği belirtildi. Asena’nın da, velayet davasından sonra Caner’in oğluyla daha sık görüşmesine kendisinin de sevindiğini söylediği aktarıldı.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in oğlunun velayetini almak için İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde eski eşi Asena Atalay’a açtığı davanın görülmesine devam edildi. Dün yapılan duruşmada psikolog ve sosyal hizmet uzmanı tarafından hazırlanan ‘Sosyal İnceleme Raporu’ mahkemeye ulaştı.

İKİ UZMAN ÇOCUĞUN ÇEVRESİNDEKİ HERKESLE GÖRÜŞTÜ

Rapora göre iki uzmanın Caner Erkin ve Asena Atalay’ın yanı sıra Asena’nın anne ve babası, Caner’in yeni eşi Şükran Ovalı ve Çınar’ın öğretmenleriyle tek tek görüştüğü belirlendi. Raporda Caner ve Şükran Erkin çiftinin evinin üst katında Çınar’a ait bir oda bulunduğu, en alt katta da oyun oynama alanının olduğu belirtilerek, “Çocuğun sağlıklı bir gelişim sürebilmesi için uygun bir ortamın bulunduğu” ifade edildi.

CANER: OĞLUMLA GÖRÜŞME KONUSUNDA PROBLEM YAŞIYORUM

Raporda, Caner Erkin ile yapılan görüşmede ünlü futbolcunun oğluyla görüşme ve vakit geçirme konusunda problem yaşadığını belirttiği aktarıldı. Caner Erkin’in uzmanlara, müsait olduğu zamanlarda oğluyla görüşmesine Asena Atalay’ın sürekli bahaneler üreterek engel olmaya çalıştığını söylediği anlatıldı. Oğlunun tüm ihtiyacını fazlasıyla karşıladığını belirten Caner Erkin’in, eski eşinin bisküvi, su gibi ufak harcamaları bile fatura ettiğini, bunları elden, banka ve şoför aracılığıyla ödediğini belirttiği kaydedildi. Çınar için gönderdiği parayı Asena’nın kendisi için harcadığını iddia eden Caner Erkin’in “İyi niyetim kötüye kullanıldı” dediği ifade edildi.

“İLGİSİZ BABA GİBİ GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILDIM”

Maçının olduğu günlerde Asena’nın “Bugün baban seni almaya gelecek” diyerek oğlu Çınar’ı beklenti içine soktuğunu belirten Caner Erkin’in, kendisinin sorumsuz ve ilgisiz baba gibi gösterilmeye çalışıldığını söyledi.

ŞÜKRAN OVALI: SAĞLIKLI DÜZENLİ AİLE HAYATIMIZ VAR

Raporda görüşüne başvurulan Caner’in 7 aylık hamile eşi oyuncu Şükran Ovalı’nın da görüşüne başvuruldu. Ovalı’nın, kendi çocukluğunun anne ve babasının ayrı yaşamasıyla geçtiğini bu nedenle de empati yaparak Çınar’ı daha iyi anlayabildiğini söylediği aktarıldı. Caner ile sağlıklı ve düzenli bir aile hayatı olduğunu belirten Ovalı’nın, velayetin Caner’e verilmesi durumunda çocukla ilgilenme ve bakım sorununu üstlenmede sorun yaşamayacağını söylediği kaydedildi.

“BABAMIN YENİ EŞİYLE KEYİFLİ ZAMANLAR GEÇİRİYORUZ”

Raporda Çınar’ın görüşlerine de yer verildi. Çınar’ın uzmanlara, babasının yeni eşi Şükran Ovalı ile iyi ilişkilerinin olduğunu, birlikte güzel keyifli zamanlar geçirdiğini söylediği ayrıca babası ile daha sık görüşmek ve evinde daha sık kalmak istediğini söylediği aktarıldı. Raporda, kendisiyle görüşülen Asena Atalay’ın da ailesinin yaşadığı sitede Çınar ile ayrı bir dairede yaşadıklarını, oğlunun burada bir mahalle ortamındaki gibi büyüdüğünü, bir çok arkadaşa sahip olduğunu söylediği anlatıldı. Caner Erkin’in görüş günlerine bakmaksızın oğlu ile görüşmek için iletişime geçerek Çınar’ı gördüğünü belirten Asena’nın, velayet davasından sonra Caner’in oğluyla daha sık görüşmesine kendisinin de sevindiğini söylediği aktarıldı.

CANER’İN ÇALIŞMA SAATLERİ GÖZ ÖNÜNE ALINSIN

‘Sosyal İnceleme Raporu’nda, futbolcu babanın çalışma koşullarının göz önüne alınarak oğluyla görüşme günlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği görüşüne yer verdi. Asena Atalay’ın da bu düzenlemeye olumlu baktığının yer aldığı raporda Caner Erkin’in haftada 2 gün olmak üzere, yarı yıl tatilinde bir hafta, yaz tatilinde de bir ay Çınar ile görüşmesi şeklinde yeniden düzenlenme yapılmasının uygun olacağı ifade edildi. Mahkeme, taraf avukatlarına rapor konusunda görüşlerini bildirmeleri için süre verdi. Mahkeme, yargılama sonunda küçük Çınar’ın velayetinin kimde kalacağına karar verecek.