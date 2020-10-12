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Victoria Beckham’ın gözü fırıncılıkta
Victoria Beckham’ın gözü fırıncılıkta
Spice Girls üyelerinin, grubun eski üyesi ve modacı Victoria Beckham'ı grupla birlikte turneye çıkmaya ikna etmeye çalışıyor. Beckham'ın ise fırıncılıkta gözü olduğu ve televizyon programına hazırlandığı iddia edildi.
Magazin 12 Ekim 2020 - 08:33

Spice Girls’ten Mel C'ye göre, 46 yaşındaki Victoria Beckham’ın grubun geçen yıl yaz turuna katılmamasına rağmen 5 üyenin de yakın gelecekte bir araya geleceğine dair umut var.

Daily Mail’in haberine göre Mel C “Parçalara ayrılıyoruz. Fakat onun bir noktada bize katılacağını düşünmeyi seviyoruz” dedi.

25. yıl dönümü kutlamak için bir tura hazırlanan Spice Girls’ün Beckham aralarına katılsın ya da katılmasın corona virüsü nedeniyle hüsran yaşayabileceği konuşuluyor.

Öte yandan Victoria Beckham’ın gruba yeniden dahil olmak yerine fırıncılıkta gözü olduğu belirtildi.

Victoria ve David Beckham tecrit sürecinde Instagram hesaplarından paylaştıkları yemek gönderileriyle dikkat çekmişti. Victoria Beckham paylaştığı videolardan birinde, “Sanırım yaptığımız bu harika pasta sayesinde bize kendi televizyon programımızı yapmamız önerilecek” diye belirtiyordu.

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Son güncelleme: 08:43 - 12.10.2020
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