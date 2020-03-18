Victoria Bonya, corana virüsünün insanlığın yarısını öldürmesini diledi tepki yağdı

Model ve oyuncu Victoria Bonya, binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüsü ile ilgili yaptığı paylaşım sonrası büyük tepki aldı. Rus model, corona virüsü nedeniyle dünyanın yok olmasındansa, insanlığın yarısının ölmesini istediğini söyledi.



Bonya sosyal medya hesbından şu açıklamayı yaptı: “Üzgünüm ama bunu paylaşmak zorundayım. Hepimizin iyiliği için. Gezegenimiz mahvoldu. Ben, gezegeni kaybetmektense insanlığın yarısını kaybetmeyi tercih ederim.” Victoria Bonya, paylaşımı yapar yapmaz büyük tepkilerle karşılaştı. Bonya’nın ifadelerini soykırıma benzetenler oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bence senin sevdiğin biri ya da bir akraban hastalansaydı böyle şeyler söylemezdin” yorumunda bulundu.



Victoria Bonya, sosyal medyada yayınladığı videonun büyük tepki çekmesinin ardından görüntüleri sildi. Ardından kendini açıklamaya çalıştığı bir metin paylaştı. Bonya, paylaşımında, “Bir bütün olarak insanoğlu, çevresindeki yer şeyi yiyerek yok eden bir çekirgeden farksız hale geldi. Son 50 yıl içerisinde, gezegenimizi daha önce hiçbir neslin yapmadığı kadar öldürdük. Corona virüsü belki bizi biraz sarsar ve kendimize geliriz.”