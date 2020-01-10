Victoria’s Secret meleği Martha Hunt nişanlandı
Victoria’s Secret’ın ünlü meleği Martha Hunt, 2015 yılında bir çekimde tanıştığı fotoğrafçı Jason McDonald’ın evlilik teklifine “Evet” dedi.
30 yaşındaki model Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla mutlu haberi hayranlarıyla paylaştı.
Parmağındaki yüzükle çekilmiş fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni topladı. Taylor Hill, Gigi Hadid gibi birçok arkadaşından tebrik yorumları aldı.
Çift 2015 yılında bir fotoğraf çekiminde tanışmış ve ilişkilerini basından uzak yaşamayı tercih etmişti.