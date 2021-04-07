Victoria’s Secret modeli bebeğini emzirdiği fotoğrafı paylaştı, ortalık karıştı

2015’ten beri Tom Daly ile birlikte olan İsveçli model, şubat ayında ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Tuulikki Joan ismini verdikleri kızıyla fotoğraflarını sık sık paylaşan model, son paylaşımı ile olay yarattı.

Hosk, arabada bebeğini emzirirken çektiği selfie’yi paylaştıktan sonra özellikle erkeklerin kendisini sert bir şekilde eleştirdiğini açıkladı. 32 yaşındaki model, bu mesajları ilginç bulduğunu söylerken, “bu son derece doğal, neden rahatsız oluyorsunuz ki?” dedi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör elsa hosk (@hoskelsa)’in paylaştığı bir gönderi

Daily Mail’in haberine göre Instagram’da yaklaşık 6,4 milyon takipçisi bulunan Victoria’s Secret modeli, son zamanlarda platformu doğumdan sonra hayatını paylaşmak için kullanıyor.

Bu gönderiyi Instagram’da gör elsa hosk (@hoskelsa)’in paylaştığı bir gönderi



Victoria’s Secret modeli Candice Swanepoel de bu konuda tartışmalar içine girmişti. İki çocuk annesi olan Swanepoel, 2016 yılında yaptığı bir açıklamada birçok kadının kamuya açık yerlerde emzirdiği için utandığını ve hatta halka açık yerlerde emziren kadınların atıldıklarına dikkat çekmişti.