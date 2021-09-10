Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi

Oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.

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Bir yıldır birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem, dün akşam aile arasında kıyılan sade bir nikâhla hayatlarını birleştirdi.

GELİN AYAKKABISININ ALTINA İSİM YAZDI

Gelin ayakkabısının altına bekar arkadaşlarının ismini yazdığı anları paylaşan Atasever, “Kızlar ben hazırım, bekliyorum” notunu düştü.

SADE BİR GELİNLİK TERCİH ETTİ

İstanbul’da bir otelde gerçekleşen nikâha sınırlı sayıda davetli katıldı. Beşiktaş Belediyesi tarafından kıyılan nikahta çiftin şahitliklerini Bahadır Yenişehirlioğlu ve yakınları üstlendi.

Vildan Atasever, Arzu Ayar imzalı sade bir gelinlik giyerken Mehmet Erdem’in tercihi siyah bir takım elbise oldu.

Vildan Atasever, 2019’da Erkan Akdemir ile nişanlanmıştı. Çift, bir yıl sonra ayrılık kararı almıştı. Atasever, 2001–2007 yılları arasında Taylan Kılınç, 2010–2015 yılları arasında ise meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile evlilik yaşamıştı.