Vildan Atasever kebap ustası oldu

Oyuncu Vildan Atasever, bir etkinlik için gittiği Adana'da kebap atölyesi etkinliğine katıldı ve fahri kebap ustası oldu.

Ekranların başarılı isimlerinden Vildan Atasever, sosyal medya paylaşımları üzerinden takipçilerini gündelik hayatına dahil ediyor. Sadece yer aldığı projelerden değil katıldığı etkinliklerden de takipçilerini haberdar eden Atasever, bu defa Adana’da katıldığı bir etkinlikten paylaşımlarla sevenlerinin karşısına çıktı.

Adana’da bir restoranda düzenlenen ‘Kebap Atölyesi’ etkinliğine katılan ve burada satırla kıyma yaparak etkinliğin sonunda kebap hazırlayan Vildan Atasever, aldığı fahri kebap ustası sertifikasını da yine sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.