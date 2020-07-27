Vildan Atasever’in doğum günü dileği…

Son dönemin başarılı kadın oyuncularından Vildan Atasever, sosyal medya hesabından yeni yaşına dair doğum günü kutlamasına ait bir fotoğraf paylaştı.

Corona virüsü nedeniyle kalabalıktan uzakta durmaya çalışan Vildan Atasever yakın arkadaşlarının yaptığı sürprizle 39 yaşına girdi.

Atasever doğum günü pastasını üflemeden önce çekilmiş karesine şu notu düştü:

“Huzurun sevgi ile mümkün olduğuna , Sevginin mesafesi olmadığına , Sözün samimiyetine, samimiyetin insanın ruhuna tebessüm bıraktığına şahit oldum bir kez daha . Her iyi ki de iyikilerim oldunuz . Gül bahçeleri yaptınız gönlümde. Neşet babanın dediği gibi kalpten kalbe bir yol vardır görülmez gönülden gönüle gider. Gönül yolumuz daim olsun dileğim budur”