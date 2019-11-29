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Viola Davis’ten sert çıkış: “Julia Roberts siyahi rolü oynayamaz”
Viola Davis’ten sert çıkış: “Julia Roberts siyahi rolü oynayamaz”
Amerikalı kölelik karşıtı siyahi eylemci Harriet Tubman’ın hayatını anlatacak filmde Harriet Tubman rolünün Julie Roberts'a teklif edilmesi Viola Davis'i öfkelendirdi. Oscar'lı oyuncu, haber karşısında "Bu saçmalık" diye yorum yaptı.
Magazin 29 Kasım 2019 - 08:27

Amerikalı kölelik karşıtı eylemci, sivil haklar savunucusu ve Amerikan iç savaşı sırasında konfederasyon aleyhine çalışıp birlik lehine casusluk yapan siyahi hemşire Harriet Tubman’ın hayatı film oluyor.

Harriet Tubman

Kasım ayı başında senarist Gregory Allen Howard, film stüdyosunun Harriet Tubman'ın hayatını anlatacak filmde başrol için Julia Roberts'a teklif götürdüğünü açıklamıştı… Bu teklif Oscar’lı oyuncu Viola Davis’i sinirlendirdi ve Julia Roberts'ın Amerikalı kölelik karşıtı siyahi eylemci Harriet Tubman'ı oynayacak olmasına tepki göstererek “Saçmalık” dedi.

Viola Davis

Madame Noire dergisine konuşan Viola Davis, “Bu, Hollywood'da her zaman oluyor. Endüstrinin ticaretle ve parayla çok fazla ilgilenmesini anlıyorum, ama bu yapılan çok saçma” dedi. Davis ayrıca, “Filmleri finanse etme gücüne sahip insanların Harriet Tubman olarak Julia Roberts'ı seçmesi endişe verici” diye konuştu.

Julia Roberts

Davis, “Neden Harriet Tubman için siyahi bir oyuncuyu seçmiyorsunuz? Sizi bundan alıkoyan ne? Tarih kitaplarına bakarsanız Harriet Tubman'ın siyah bir kadın olduğunu görürsünüz” yorumunu yaptı. Senarist Howard, “Neyse ki stüdyoda Harriet Tubman'ın siyah bir kadın olduğunu bilen biri varmış. Stüdyonun başkanı ‘Yıllar önce yaşamış biriydi. Hiç kimse bilmiyor' dedi” notunu paylaştı.

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