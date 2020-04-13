Corona virüsünü yenen Tom Hanks ilk kez ekranda

Film çekimleri nedeniyle gittiği Avustralya'da corona virüsüne yakalanan ve iyileşen Tom Hanks, sürpriz bir şekikde kamera karşısına geçti. ABD'nin ünlü programlarından birini evinden sunan Hanks, 11 Mart'tan beri ilk kez eşofman dışında bir kıyafet giydiğini söyledi.

Corona virüsünü yenen Tom Hanks, izleyicilere sürpriz yaparak ekrana çıktı. ABD’de yayınlanan Saturday Night Live adlı komedi programının yeni bölümü, bir telekonferans uygulamasıyla evlerden yapıldı.

Programın sunuculuğunu ise corona virüsünü yenen ünlü aktör Tom Hanks üstlendi. Ünlü aktör, programın yapımcılarına teşekkür ederek, “Evden program sunmak biraz tuhaf” dedi.

Eşi Rita Wilson ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Hanks, 11 Mart’tan bu yana ilk kez eşofman dışında bir şey giydiğini söyledi.

Elvis Presley’nin biyografik filminin çekimleri için Avustralya’da bulunduğu sırada eşi Rita Wilson ile birlikte corona virüsüne yakalanan Hanks, virüs hakkında, “Corona virüsü konusunda adeta madendeki kanarya gibiydim. Teşhis konduktan sonra her zamankinden daha fazla, Amerika’nın babasına dönüştüm. Kimse beni uzun süre etrafında istemiyordu, insanları huzursuz ediyordum” dedi.

Avustralya ve ABD’deki sağlık hizmetinin farkı hakkında da esprili yorumlar yapan Oscar ödüllü aktör, “Avustralya her açıdan harika. Ama burada ateşinizi ölçerlerken fahrenheit yerine santigrat kullanıyorlar. Gelip ‘ateşiniz 36’ dediklerinde bu kulağa kötü geliyordu ama 36 derece iyiymiş. 38 ise kötüymüş. Tam olarak Hollywood’un kadın aktörlere davrandığı gibi” dedi.