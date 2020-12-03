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VJ Bülent’in acı günü… ’50 yaşında yetim kaldım’
VJ Bülent’in acı günü… ’50 yaşında yetim kaldım’
'VJ Bülent' adıyla tanınan sunucu Bülent Çarıkçı'nın annesi hayatını kaybetti.  Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Çarıkçı, '50 yaşında yetim kaldım' dedi.
Magazin 3 Aralık 2020 - 13:06

Bülent Çarıkçı annesinin vefatını Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

*Anneciğim yıllarımızı geçirdiğimiz bu evden bugün senin cenazen çıkmamalıydı. Anneciğim beni öksüz bıraktın. 50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum şu an! Yalanmaya açık, itilip kakılmaya müsait…

* Kimsenin sevgisi yetmeyecek. Ne yapacağım ben? Anneciğim seni kurtaramadım affet beni. Kollarımdaydın ama dudakların mordu ve sıcaktın. Yaşatamadık seni.

* Kaldırıma bir çift ayakkabını koydum adet gereği… Hanemiz kapandı beni affet! Sana can veremedim!