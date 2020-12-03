VJ Bülent’in acı günü… ’50 yaşında yetim kaldım’

Bülent Çarıkçı annesinin vefatını Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

*Anneciğim yıllarımızı geçirdiğimiz bu evden bugün senin cenazen çıkmamalıydı. Anneciğim beni öksüz bıraktın. 50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum şu an! Yalanmaya açık, itilip kakılmaya müsait…

* Kimsenin sevgisi yetmeyecek. Ne yapacağım ben? Anneciğim seni kurtaramadım affet beni. Kollarımdaydın ama dudakların mordu ve sıcaktın. Yaşatamadık seni.

* Kaldırıma bir çift ayakkabını koydum adet gereği… Hanemiz kapandı beni affet! Sana can veremedim!