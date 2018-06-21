Volkan Babacan ve eşi Hilal Özdemir, düğün öncesi Boğaz’da tur attı
Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Başakşehir’in başarılı file bekçisi Volkan Babacan ve sunucu Hilal Özdemir, dün akşam Çırağan Sarayı’nda düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine girdi.
Düğün öncesi görüntülenen Volkan Babacan ve Hilal Özdemir, 10 araçlık konvoyla sahil turu yaptı.
Kornalar eşliğinde Tarabya, Yeniköy, Bebek ve Ortaköy hattında sahil turu yapan konvoya polis ekipleri “Trafiği engellemeyelim aksi takdirde hakkınızda işlem yapılacaktır” diye anons çekti.
Üstü açık antika araç üzerinden konvoya el sallamayı ihmal etmeyen çift, “Bugün en mutlu günümüz” diyerek mutluluğunu paylaştı.