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Volkan Babacan ve eşi Hilal Özdemir, düğün öncesi Boğaz’da tur attı
Volkan Babacan ve eşi Hilal Özdemir, düğün öncesi Boğaz’da tur attı
Milli futbolcu Volkan Babacan, sevgilisi Hilal Özdemir ile yaşamını birleştirdi. Mutluluktan adeta havalara uçan çift arkadaşlarıyla birlikte Boğaz'da antika bir otomobil ile tur attı. 10 araçlık düğün konvoyuna polisler "Trafiği engellemeyin" uyarısında bulundu
Mustafa KIZGINYÜREK
Magazin 21 Haziran 2018 - 07:01

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Başakşehir’in başarılı file bekçisi Volkan Babacan ve sunucu Hilal Özdemir, dün akşam Çırağan Sarayı’nda düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine girdi.

volkan-babacan-hilal-ozoemir-5Düğün öncesi görüntülenen Volkan Babacan ve Hilal Özdemir, 10 araçlık konvoyla sahil turu yaptı.

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Kornalar eşliğinde Tarabya, Yeniköy, Bebek ve Ortaköy hattında sahil turu yapan konvoya polis ekipleri “Trafiği engellemeyelim aksi takdirde hakkınızda işlem yapılacaktır” diye anons çekti.

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Üstü açık antika araç üzerinden konvoya el sallamayı ihmal etmeyen çift, “Bugün en mutlu günümüz” diyerek mutluluğunu paylaştı.

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