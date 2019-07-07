Volkan Konak: “Sosyal medya değil, orası bataklık”

Konser saatine saatler öncesinden hınca hınç alanı dolduran Volkan Konak, yine kendine özgü tarzı ve değişmeyen mavi gömleği ile kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti yaşattı. Giyimiyle ilgili olarak konuşan Konak, “ Mavi benim değişmeyenindir. Evde 100 yakın gömleğim var. Mavi saflığı, iyiliği, barışı temsil eder.” dedi. “CD çalar gibi konser yapanlardan değilim.” diyerek göndermede de bulunan Konak, “ Sahne bir sunumdur, şov yeridir. Biz sadece şarkı söylemiyoruz. Seyircilerimizinde içinde olduğu bir kabare yapıyoruz. Bana sadece şarkı söylemek yetmiyor” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL MEDYA DEĞİL ORASI BATAKLIK”

Sosyal medyada kendisiyle ilgili hakaret içeren yorum için savcılığa şikayette bulunan Volkan Konak, bununla ilgili olarak ise, “ Bir 10 kişi var dava ettiğim. Onlar korkak insanlar bir duvarın arkasına geçip de sağa sola hakaret eden insanlar! Birde oraya tutturmuşlar sosyal medya diye isim bulmuşlar! Orası tam anlamıyla bataklık! Bakın yazar vardır, yazar kasa vardır. Bunlar yazar kasa! Haddini bilmezlere her zaman haddini bildirmek gerekir” dedi.