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Volkan Konak vasiyetini açıkladı
Volkan Konak vasiyetini açıkladı
Volkan Konak, sahne aldığı bir mekanda vasiyetini açıkladı. Ünlü isim, "Beni toprağa gömmesinler, yaksınlar benim tüm bedenimi" dedi.
Magazin 12 Şubat 2020 - 11:43

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, sahne aldığı bir mekanda vasiyetini açıkladı, kendisini dinlemeye gidenler şaşırdı. Son günlerde yaşanan felaket olaylarına değinen Konak, “Bu gece eğlenmek için burada değiliz. Bu gece ben sizi eğlendirmeyeceğim, ülkemin biraz morale ihtiyacı var. Ben size bu gece moral vereceğim motive edeceğim. Ülkem normale dönsün o zaman eğleniriz” dedi.

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Sonrasında sahnede duygularını paylaşan Konak, vasiyetini açıkladı ve “Siz sevenlerime vasiyetimdir. Ne olur beni gömmesinler, yaksınlar benim tüm bedenimi. Bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopter ile savursunlar tüm küllerimi özellikle Trabzon'umun üstüne” dedi.

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