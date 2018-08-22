Volkan Konak’tan genç müzisyenlere övgü

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Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Volkan Konak “Bu gece emekçi ve toprak insanı olan Hayrabolu halkına hizmet etmeye geldim. Trakya'nın güzide ilçesi Hayrabolu halkının ayağına terlik verircesine çalışacağım bu akşam” şeklinde konuştu.

“EYLÜL’DE YENİ ALBÜME BAŞLIYORUM”

Eylül ayında çalışmalarına başlayacağı yeni albümünün müjdesi de veren Volkan Konak, bir çok besteciden kendi bedenine uygun şarkılar aldığını ve iddialı bir albümle müzikseverlerin karşısına çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Albümünde gençlere hitap edecek popvari beste formunda eserlerin yanısıra Anadolu'nun çeşitli yörelerinden türkülere de yer vereceğini açıkladı. Yeni jenerasyon müzisyenleri, Volkan Ağabey'leri olarak çok beğendiğini söyleyen Volkan Konak, genç sanatçılarla ilgili şu yorumu yaptı: ”Yeni jenerasyona bayılıyorum. Sanat yapan insan sanat kadar masumdur. Kardeşlerimin alnındaki ışığı öpüyorum. Ben onları gerçekten çok başarılı buluyorum. Genç müzisyenler bizden daha ilerideler. Ben müzilğe başladığımda imkanlarım çok kısıtlı ve sınırlıydı.”

“SEYAHAT ETMEK ÖZGÜRLÜĞÜMDÜR”

Hayrabolu konserine, bir çok konserde olduğu gibi yine kendi karavanını kullanarak gelen Volkan Konak “Gezgince yaşamayı çok seviyorum. En büyük özgürlüğüm seyahat edebilmek. Gezgin insandan zarar gelmez” şeklinde konuştu.