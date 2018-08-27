Volkan Konak: “Yeni albüm için stüdyoya gireceğim”

Karadeniz müziğinin usta ismi Volkan Konak, önceki akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Yaklaşık olarak iki saat boyunca sahne performansı sergilen Konak, sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Şiirleri, şarkıları ve unutulmaz sahne performansları ile tanınan Kuzeyin oğlu Volkan Konak, geçtiğimiz akşam Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Konak, kendisini dinlemeye gelen kalabalığa Kıbrıs Malpas Hotel’de yaklaşık olarak 2 saat boyunca sahne performansı sergiledi.

VOLKAN KONAK: “YAKINDA STÜDYOYA GİRİYORUM”



Konser önceki gazetecilerle buluşan Volkan Konak, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Konak:”Geçtiğimiz sene sizinde bildiğiniz gibi Kıbrıs'tan ev aldım, inşaatı henüz bitmediği için Kıbrıs'a geldiğimde çok uzun kalamıyorum, ama bittiğinde uzun uzun kalacağım” ifadelerini kullandı. Usta sanatçı basın mensuplarının “Yeni projeler var mı?” sorusunu; “Olacak. Yakında yeni albüm için stüdyoya giriyorum çok güzel parçalar bulduk” dedi.