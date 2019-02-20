Vurgun 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! “Kerem’in babası benim!” (Vurgun 3. yeni bölüm izle)

Vurgun 3. yeni bölümü ile bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yayınlanan 3. yeni bölümde; Kemal yıllar sonra oğluyla bağ kurmaya çalışırken Vedat buna engel olmak istiyor. Reyhan'ın aklı hala Kemal'dedir ve ona yardımcı olması için Asya'ya gidiyor. Asya, Vedat'ın sırları ile ilgili bir şey bilmediğini söylese de Vedat "hatırlatırlar" diyerek ona gözdağı veriyor. Peki Vurgun 3. bölümde başka neler yaşandı? Vurgun 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Vurgun 3. yeni bölüm FOX TV'de bu akşam yayınlandı. Yayınlanan 3. yeni bölümde; Kemal’in Kerem’e yakınlaşma çabaları Vedat’ı iyiden iyiye geriyor. Kemal’in yuvasını dağıtmasına izin vermek istemiyor. Bu durum Kemal ile yeni bir savaşın başlayacağına işaret ederken Reyhan’ın yanına giden Kayhan’ın “çok kötü şeyler olacak” sözleri gerilimi artırıyor. Vurgun 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Haberimiden Vurgun 3. yeni bölüm özetini okuyabilirsiniz…

VURGUN 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 3. BÖLÜM ÖZETİ…

Kemal oğlu Kerem’e yaklaşmak ve onunla bir bağ kurabilmek için elinden ne gelirse yapıyor. Ancak Kerem, Kemal’in ona sürekli oğlum diye seslenmesinden rahatsız oluyor. Ona “ben sizin oğlunuz değilim” sözleri Kemal’i yaralıyor.

KEMAL EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARIYOR

Kemal yıllar sonra Reyhan ile evliliğinin sembolü olan yüzüğünü parmağından çıkarıyor. Yüzüğü evinin bahçesine gömüyor. Bu sırada Reyhan’ın onu uzaktan izlediğinin farkında değildir. Kemal oradan uzaklaştıktan sonra Reyhan bahçeye girerek onun gömdüğü şeyi çıkarıyor. Evlilik yüzüğünü gören Reyhan’ın gözlerinden yaşlar boşalıyor.

ASYA’YA GÖZDAĞI

Reyhan, Kemal’e yardımcı olması için Asya’ya gidiyor. Asya’ya, “Kemal’in yanında ol Allah rızası için” diyor. Bu sözler karşısında ne diyeceğini bilemeyen Asya’nın karşısına Vedat bir kez daha çıkıyor. Vedat, kendisi ile ilgili sırları bilen Asya’nın, “Sizin ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum ki” sözlerine karşılık “Hatırlatırlar” diyerek ona gözdağı veriyor.

VEDAT VE REYHAN KARŞI KARŞIYA

Vedat, Kemal’in Kerem’le bir bağ kurmaya çalışmasından dolayı oldukça rahatsız durumdadır. Bu durumu içine sindiremeyen Vedat, Reyhan’ın, Kemal’in oğlunun babası sözleri ile çılgına dönüyor. Reyhan’a “O mu senin çocuğunun babası? Çağır o zaman konuşsun Kerem’le” diyor.

“ÇOK KÖTÜ ŞEYLER OLACAK”

Reyhan ile karşı karşıya gelen Vedat telefonda ona, “Ben seni sevmekten başka ne yaptım? Herkes karşılıklı sever. Gerçek aşk benimki” sözleri ile Kemal’in yuvasını dağıtmasına sessiz kalmayacağını söylüyor. Vedat’la konuşmasının ardından Kayhan’ı karşısında gören Reyhan Kemal’e bir şey olduğunu sanıyor ama onun “Çok kötü şeyler olacak” sözlerinin ardından gerçeği anlıyor.

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KEMAL FABRİKAYI KURTARABİLECEK Mİ?

Kemal, Vedat ile girdiği bu savaş yüzünden babasından kalan yanmış fabrikayı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Vedat, kurguladığı planla fabrikanın satışını gerçekleştirerek Kemal’e bir darbe daha vurmak istiyor.

KEMAL’İ ŞOKE EDEN SÖZLER…

Kemal, silahını alıp Vedat’ın yanına gidiyor. Vedat’a silah doğrultuyor ancak onun “Ancak beni öldürürsen ben Kerem’in babası olmaktan vazgeçerim. Asla ona yanaşmana izin vermeyeceğim” sözleri Kemal’i daha da takrik ediyor. Kayhan’ın söyledikleri ve Vedat ile telefonda yaptığı konuşmalar üzerine büyük bir endişeye kapılan Reyhan, yaşanabilecek kötü olayları engelleyebilmek için şirkete gidiyor ve kapıyı açtığında gördükleri karşısında şoke oluyor.