Vurgun 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Erdoğan’ın defterinde sakladığı sır! (Vurgun 4. yeni bölüm izle)

Vurgun 4. yeni bölümü ile bu akşam FOX Tv ekranlarında yayınlandı. Yayınlanan 4. yeni bölümde; Kemal, Reyhan'ın Vedat ile gerçekte neden evlendiğini araştırmaya başlıyor. Vedat, Kemal'in sürekli olarak Reyhan'ın etrafında olmasından rahatsızlık duyuyor. Sonunda Reyhan'ı sıkıştırarak ona iki gün süre veriyor. Kemal, baba yadigarı fabrikayı sattırmamaya kararlı. Amcası Erdoğan ile konuşan Kemal çok önemli bir gerçeği öğreniyor. Peki Vurgun 4. bölümde başka neler yaşandı? Vurgun 5. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Vurgun 4. yeni bölüm FOX TV'de bu akşam yayınlandı. Yayınlanan 4. yeni bölümde; Reyhan, kadınlığı, anneliği ve aşkı arasında kalmaktan dolayı çaresizce ne yapacağını düşünürken Vedat çileden çıkıyor. Kemal ile yüzleşen Reyhan sonunda isyanını onun yüzüne haykırıyor. Kemal, Reyhan ile ilgili gerçeklerin peşine düşerken amcası Erdoğan Bey’in yıllar önce yazdığı günlükten haberi oluyor. Asya’ya amcasının her şeyi günlüğüne yazdığını ve ortada çok büyük bir sırrın olduğunu söylüyor. Peki Vurgun 5. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimiden Vurgun 4. yeni bölüm özetini okuyabilirsiniz…

VURGUN 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Vurgun 5. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

VURGUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

VURGUN 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 4. BÖLÜM ÖZETİ…

Kemal ile Vedat’ın kavga ettiğini gören Reyhan onları durdurmak için yerdeki silaha davranarak havaya ateş açıyor. Ardından da silahı kendi kafasına dayıyor ve “Artık yeter dayanamıyorum” diyor. Kemal, Vedat’a ve Reyhan’a Kerem’in bir tane babası olduğunu söyleyerek, “Kerem’in babası benim” diye haykırıyor. Reyhan ise Kemal’e “Kerem böyle mi öğrenecek. Babası sandığı babası olmadığını annesi ölünce mi öğrenecek” diyor.

VEDAT’A TOKAT!

Kemal, Reyhan’ın gerçekten neden Vedat ile evlendiğini sorgulamaya başlar. Vedat ise Kemal’in sürekli olarak bahçede görünmesinden rahatsızdır. Reyhan’a, “O adam bu bahçeden defolup gidecek ya da sen benim karım olacaksın” sözleriyle ona iki gün mühlet verir. Reyhan, Vedat’a tokat atar.

VURGUN SON BÖLÜM İZLE

VEDAT KARARLI

Vedat Reyhan’ı sürekli olarak verdiği mühlet ile ilgili sıkıştırmaya başlar. Reyhan, Vedat’ın telefonda “bir gün süren kaldı” sözlerine karşılık “Vedat bunu bana yapma. Ne olur bunu benden isteme” dese de onu ikna edemez. Reyhan gözyaşlarına boğulur.

REYHAN’IN ÇARESİZLİĞİ

Kemal ve Vedat arasında kalan Reyhan çaresizlik içinde ne yapacağını düşünür. Kemal ile yüzleşen Reyhan isyanını sonunda onun yüzüne haykırarak, “Kimsenin eli elime değmedi benim. Ölüyordu çocuğum. Ne yapsaydım. Kerem ölüyordu, kocam komadaydı, oğlum gidiyordu. Kemal öylece orda yatarken başka bir adamı sevebileceğimi mi düşündünüz. Kendim için kendimi düşünüp başka bir adamla evlenebileceğimi mi düşündünüz. Kimse bana gerçekten neden diye sormadı. Bir kişi bana Reyhan neden diye sormadı. Şimdi ne diyeyim ben oğluma? Bu adam değil senin baban, senin baban bu adam mı diyeyim ben oğluma. Ben ne diyeyim oğluma” diyor.