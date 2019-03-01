Vurgun 5. yeni bölüm fragmanı yayında! Kemal’den büyük gözdağı!

Vurgun 5. yeni bölüm fragmanı bugün FOX TV'de ekrana geldi. Yeni fragmanda; Kemal, Hiram'a kumar masasında bir fotoğraf göstererek kardeşinin yakasından düşmesini ve "Benim olanı benden başka kimse alamaz" diyerek gözdağı veriyor. Kemal, Reyhan'a onun yokluğunda neler olduğunu soruyor. Reyhan bağırarak üstüne gelmemesini haykırıyor bu anlara Kerem şahit oluyor. İşte Vurgun 5. yeni bölüm fragmanı...

VURGUN 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 4. BÖLÜM ÖZETİ…

Kemal ile Vedat’ın kavga ettiğini gören Reyhan onları durdurmak için yerdeki silaha davranarak havaya ateş açıyor. Ardından da silahı kendi kafasına dayıyor ve “Artık yeter dayanamıyorum” diyor. Kemal, Vedat’a ve Reyhan’a Kerem’in bir tane babası olduğunu söyleyerek, “Kerem’in babası benim” diye haykırıyor. Reyhan ise Kemal’e “Kerem böyle mi öğrenecek. Babası sandığı babası olmadığını annesi ölünce mi öğrenecek” diyor.

VEDAT’A TOKAT!

Kemal, Reyhan’ın gerçekten neden Vedat ile evlendiğini sorgulamaya başlar. Vedat ise Kemal’in sürekli olarak bahçede görünmesinden rahatsızdır. Reyhan’a, “O adam bu bahçeden defolup gidecek ya da sen benim karım olacaksın” sözleriyle ona iki gün mühlet verir. Reyhan, Vedat’a tokat atar.

VURGUN SON BÖLÜM İZLE

VEDAT KARARLI

Vedat Reyhan’ı sürekli olarak verdiği mühlet ile ilgili sıkıştırmaya başlar. Reyhan, Vedat’ın telefonda “bir gün süren kaldı” sözlerine karşılık “Vedat bunu bana yapma. Ne olur bunu benden isteme” dese de onu ikna edemez. Reyhan gözyaşlarına boğulur.

REYHAN’IN ÇARESİZLİĞİ

Kemal ve Vedat arasında kalan Reyhan çaresizlik içinde ne yapacağını düşünür. Kemal ile yüzleşen Reyhan isyanını sonunda onun yüzüne haykırarak, “Kimsenin eli elime değmedi benim. Ölüyordu çocuğum. Ne yapsaydım. Kerem ölüyordu, kocam komadaydı, oğlum gidiyordu. Kemal öylece orda yatarken başka bir adamı sevebileceğimi mi düşündünüz. Kendim için kendimi düşünüp başka bir adamla evlenebileceğimi mi düşündünüz. Kimse bana gerçekten neden diye sormadı. Bir kişi bana Reyhan neden diye sormadı. Şimdi ne diyeyim ben oğluma? Bu adam değil senin baban, senin baban bu adam mı diyeyim ben oğluma. Ben ne diyeyim oğluma” diyor.

KEMAL GÜNLÜKLERİ ÖĞRENİYOR

Kemal, amcası Erdoğan Bey’in yıllarca önce yazdığı günlüklerden haberdar olur. Amcasına günlüklerin nerede olduğunu sorduğunda aldığı cevapla şoke olur. Erdoğan, Kemal’e, “Günlükleri kızının annesine verdim” der. Kemal “Benim kızım yok ki” dese de Erdoğan da “Var” diyerek ısrar eder.