Vurgun 6. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kozlar Vedat’ın elinde! (Vurgun 5. yeni bölüm izle)

Vurgun 5. yeni bölümü ile bu akşam FOX Tv ekranlarında yayınlandı. Yayınlanan 5. yeni bölümde; Kemal, Reyhan'ın Vedat ile neden evlendiğini anlamaya çalışırken Reyhan'ın sözleri onu derinden etkiliyor. Kemal, Vedat ve Hiram'a büyük bir darbe vuruyor. Vedat, Rasih'i Asya ve Kemal'e karşı kışkırtıyor ve ardından olayların seyri tamamen değişiyor. Peki Vurgun 5. bölümde başka neler yaşandı? Vurgun 6. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Vurgun 5. yeni bölüm FOX TV'de bu akşam yayınlandı. Yayınlanan 5. yeni bölümde; Kemal, Reyhan’ın üzerine ne kadar gitse de Vedat ile neden evlendiğini çözemiyor ancak Reyhan’ın Kerem’in hasta olduğu gerçeğini ne kadar saklayabileceği merak ediliyor. Vedat Erdoğan’ın günlüğünde yazdıklarıyla Turan ve Asya’yı köşeye sıkıştıracak kozları elde ediyor. Turan ise fabrikayı yakanın kendisi olduğunu psikoloğu Yeliz’e itiraf ediyor. Peki Vurgun 5. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Vurgun 4. yeni bölüm özetini okuyabilirsiniz…

VURGUN 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Vurgun 6. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

VURGUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

VURGUN 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 5. BÖLÜM ÖZETİ…

Vedat Erdoğan'ın tuttuğu günlüklerden birinde Asya ile ilgili bir sırrı öğreniyor. Bu sırada kış bahçesinde Reyhan'ın yanına gelen Kayhan'a “Sen Kerem'in amcasısın. Yeğeninin sebebi olma” diyor. Kayhan ise Kemal'in çocuğu için acı çektiğini ve yanlış bir şey yapmayacağını söyleyerek bir çaresi bulunur diyor. Reyhan da söz konusu Reyhan ise bir çaresi bulunmaz, “Eğer kızımı götürürse ben oğluma ne derim” diyerek göz yaşı döküyor.

REYHAN: BEN OĞLUMU KORUYAMAM

Kayhan Reyhan'ın doğru düşünmediğini ve doğru karar veremediğini söyleyerek herseyini Kemal'e anlatmalarını istiyor. Ancak Reyhan “Ben oğlumu koruyamam. Ne olur yapma” diyor. Kayhan Reyhan'ın bu isteğine “Ben bunları bile bile ne yapayım söyle bana” der.

VEDAT KAYHAN'I BAYILTIYOR

Kayhan sonunda “Ben abim için, senin için Kerem için” Vedat'ı vururum. Sizin mutlu olduğunuzu bilmek bana yeter” diyerek arkasını dönüp gider. Reyhan arkasından Kayhan diye seslense de kapıdan çıkıp gider. Reyhan gözyaşlarına boğulur. Bu sırada dışarIda Vedat tüm yaşananlara tanıklık etmektedir. Kayhan'ın peşinden gider ve Kayhan'ın başına bir odunla vurarak onu bayıltır.

KEMAL'İ ŞOKE EDEN RESİMLER

Kemal Reyhan'ın yanına gelir. Reyhan Kayhan'ın Kemal'e gerçekleri anlattığını düşünerek telaşlanır. Ağzından Kayhan kelimesi çıkar. Kemal şaşırır, “Ne Kayhan'ı” der. Ancak Reyhan devamını getiremez. Kemal Kayhan'ın geleceğini zannederek arkasını döndüğünde açık olan bir dolaptan yere düşen limonları görür. Dolabın kapağını açtığında gözlerine inanamaz. Her yerde kendisinin Reyhan ve Kerem ile çekilmiş fotoğraflarını görür ve Reyhan'a “Reyhan sen evlendiğin adamı seviyor musun?” der.

VURGUN SON BÖLÜM İZLE

REYHAN: GELME ÜSTÜME

Kemal, Reyhan'ın sessiz kalmasından rahatsız olmuştur. Ona “Ben uyurken neler oldu Reyhan. Söyle ki sırtıma sapladığınız bıçağın sebebini kendime açıklayayım” deyince Reyhan bağırarak “Gelme üstüme, gelme” der. Bu sırada kapıdan içeri giren Kerem şaşkınlık içerisinde “anne” diye seslenir.

VEDAT RASİH'İ KIŞKIRTIYOR

Kemal'in artık Reyhan'ın Vedat ile neden evlendiği konusunda şüpheleri vardır. Vedat'ın Asya ile ilgili sırrı öğrenmesi Kemal'den kurtulmak için çok önemli bir kozdur. Asya'nın kocası Rasih'e karısının ona büyük bir yalan söylediğini anlatarak onu kışkırtır. Rasih Vedat'ın anlattıklarından sonra gizlice Asya'yı takip eder. Karısını ve kızını Kemal ile birlikte görünce deliye döner. Bıçağını çekerek Kemal'e saldırır.

KEMAL'DEN HİRAM'A GÖZDAĞI

Turan fabrikada çıkan yangınla ilgili olarak psikoloğu Yeliz'e çok önemli bir itirafta bulunur. Fabrikayı yakanın kendisi olduğunu açıklar. Bu açıklamanın ardından olayların boyutu bambaşka bir yöne doğru gider. Kemal ise fabrikanın satışı ile ilgili olarak Hiram'a çok önemli bir belge gösterir ve kardeşinin yakasından düşmesini ister. Hiram'a benim olanı benden başka kimse alamaz” diyerek gözdağı verir.