Vurgun dizisi oyuncuları: Vurgun dizisinin konusu ne, kimler oynuyor?

Vurgun dizisinin oyuncuları kimler? Geniş oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken dizi Vurgun yeni sezonda ekrana geliyor. Vurgun dizisinin oyuncuları arasında, Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay ünlü isimler yer alıyor. Peki Vurgun dizisini konusu ne?

Vurgun dizisi konusu ve oyuncuları merak konusu. İlginç hikayesi ile ilk bölümlerinde izleyicileri ekran karşısına kilitleyen Vurgun dizisi oyuncuları araştırılıyor. Diziseverler Vurgun dizisinin oyuncu kadrosunu ve konusu merak ediyor. Peki Vurgun oyuncuları kimler, konusu ne? İşte merak edilenler…

VURGUN DİZİSİ KONUSU

Altan Dönmez’in yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdur'un kaleme aldığı ‘'Vurgun” dizisi, 10 yıl sonra komadan uyanan Kemal’in eşi ve Reyhan'ın hikayesini anlatıyor.

VURGUN OYUNCULARI KİMLER?

FOX TV'de yayınlanacak olan ve yapımcılığını GOLD Film’in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdur’un kaleme aldığı, Altan Dönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu Vurgun yayın tarihi belli oldu. Başrollerini Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay’ın paylaştığı Vurgun dizisinin kadrosunda Altan Erkekli, Aliye Uzunatağan gibi usta isimler de yer alıyor.